Наш град опитоми дъждовете. Прави революция с тях
Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
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Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
Проектът за 1,23 млн. евро предвижда достъпна среда, отводняване, озеленяване и обновена улична връзка
От 15 до 21 юни също и престоят и паркирането ще бъдат временно ограничени
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
През 2025 г. са изрисувани още 10 трафопоста с посланието „Енергията си ти“
"Промяната" сменя главния архитект на столицата
Какво точно се разбира под градска среда
Средства за поставянето на камери за видеонаблюдение в градска среда ще предложи кметът Хасан Азис
Четирите проекта ще бъдат реализирани до 2023 г. Общо 19 658 031,68 лв.,100 % безвъзмездна финансова помощ, ще получи община Казанлък по оперативна е...
„Искам да зарадвам кмета на Плевен проф. Димитър Стойков, че може да разчита на допълнителни 1 млн. лв., за да довърши втората част от проекта за град...
Благоевград. Продължава работата на община Благоевград за подобряване на градската инфраструктура. Готови са велоалеите по улиците „Преслав" и "Броди"...