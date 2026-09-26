Невероятна гледка в София: Лисица се разходи пред супермаркет, котка я прогони

Необичаен посетител привлече вниманието на столичани – лисица се появи на паркинг пред супермаркет недалеч от Руски паметник в София.

За срещата разказва Георги Попов в публикация във Facebook. По думите му животното първо внимателно огледало района, след което започнало плахо да се разхожда напред-назад по паркинга.

След известно време лисицата се престрашила и спокойно преминала пред най-осветената част на входа на магазина.

Историята обаче получила неочакван обрат. Неголяма котка подгонила лисицата, която ускорила крачка и скоро изчезнала между тъмните сгради наоколо.

Появата на дивото животно предизвика множество коментари в социалната мрежа. Част от хората приемат подобни срещи спокойно и посочват, че лисиците слизат в населените места най-често в търсене на храна.

Други столичани разказват, че са виждали лисици и в „Хаджи Димитър“, Орландовци, „Овча купел“ и „Слатина“. В коментарите има дори разказ за диви прасета, появили се в частен двор.

Някои потребители свързват все по-честите срещи с диви животни в София със застрояването и намаляването на естествените им местообитания. Други дават примери от европейски столици, включително Лондон и Брюксел, където появата на лисици в градска среда отдавна не е необичайна гледка.