Туризъм без туристи: Новата мания е да пазаруваш, да переш и да ходиш в аптека
Мини туризмът е философия, благодарение на която опознавате града отвътре
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Мини туризмът е философия, благодарение на която опознавате града отвътре
Според финансовия експерт между големите хранителните магазини има картелно споразумение за увеличаването
Скандалът се разразил на една от касите в обекта
Подреди се на опашка в супермаркет
Диков се суетеше не в голям супермаркет, а във фирмен магазин в столичен квартал
Трагедията се разиграла в американския щат Вирджиния
Причината за нападението се изяснява
На място пристигна и министърът на културата - проф. Велислав Минеков
Зa изпълнeниeтo нa прoeктa щe ce изпoлзвaт чeртeжитe нa някoгaшния прoeктaнт нa хaлитe aрх. Нaум Тoрбoв
Шише струва 40 датски крони (5,50 евро), а две – 1000 датски крони (134 евро) всяко
Рижият котарак Пъмпкин бил знаменитост в "Теско", галел се на клиентите и обичал да си подремва пред вратата на супермаркета
Фаталният инцидент се разглежда като нещастен случай
Трима души са в тежко състояние след като са консумирали отровни гъби. Това съобщиха от Българска агенция за безопасност по храните (БАБХ) и уточниха,...
BILLA отвори 102-рия си супермаркет в България. Новият търговски обект се намира в София на ул. "Гюешево" 14. Той ще осигури на посетителите си всичко...
Човек загина при престрелка в супермаркет в американския щат Мисисипи. Инцидентът е станал вечерта на 15 февруари. В престрелката са участвали полице...
Ница. Част от покрива на супермаркет се срути в Ница през нощта. Най-малко двама души са ранени, но травмите им не са тежки, информира БНТ. Под разва...
Берлин. Строителен кран е паднал върху супермаркет в германския град Бад Хомбург, провинция Хесен. Съоръжението е разрушило частично сградата, съобщав...
Рига. Латвийският премиер Валдис Домбровскис подаде оставка заради срутилия се покрив на супермаркет в Рига, при който загинаха най-малко 54 души. Ре...
Рига. Разчистването на развалините на срутилия се покрив на супермаркета Максим в Рига приключи с откриването на нови тела на загинали, с което окон...