Две версии за дроновете. Министър Стоянов каза какъв е товарът на втория кораб

България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб ALFA WATAN. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в „Интервюто в Новините на NOVA“ след края на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона.

Стоянов разкри и нови детайли за двата поразени плавателни съда. По първоначални данни потъналият за броени минути кораб с 12-членен сирийски екипаж е превозвал пшеница, докато товарът на другия ударен кораб – ABLE, който все още е над водата, е бил ечемик. „За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен”, посочи министърът и обясни, че голямата дълбочина налага използването на подводен дрон, вместо водолази.

Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. „Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал”, подчерта Димитър Стоянов.

Във връзка с потъналия кораб, военният министър коментира и прекратената спасителна операция за изчезналите моряци. „Това, което се наблюдаваше от въздуха, бяха три спасителни плота и една спасителна лодка, но трябва да знаете нещо друго – че при потъването на кораба тези плотове се изстрелват автоматично нагоре. Така че ако някой си мисли, че това е в резултат на човешко задействане и са ги свалили и са се опитали да ги ползват – в интерес на истината аз дълбоко се съмнявам”, заяви Стоянов.

Той допълни, че корабът е потънал изключително бързо и е малко вероятно екипажът да е успял да реагира. „Той до 3 минути вече е бил потънал. Колко човека са били будни, колко не – най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили”, каза още министърът, мотивирайки решението на Морския спасителен център да прекрати издирването.

Относно защитата на въздушното ни пространство, той е категоричен, че страната ни надгражда капацитета си, след като предходното правителство вече е сключило договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM. „Ние продължаваме вече с механизма "SAFE", да закупим още 5 комплекса от същия този тип. Тук не става въпрос само за купуване на самите комплекси, а става въпрос за купуване на комплексите, за купуване на зенитни ракети, купуване на абсолютно цялата логистика и обучение на личния състав”, заяви министърът.

Той коментира също така и финансирането на мащабния проект. „Парите по механизма "SAFE" са български пари. Днес приехме проект за инвестиционен разход съгласно българското законодателство. Този проект трябва да мине за съгласуване през Народното събрание”, обясни Стоянов. Според него в рамките на седмица-две има готовност за сключване на договор от типа "правителство-правителство" с германската страна.