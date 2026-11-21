Понякога за интернет сензация не са нужни нито скандал, нито известна личност, нито сложна рекламна кампания. Достатъчни са една кифла и лист хартия с надпис, който успява да събере повече правописни грешки, отколкото съставки в закуската.

Снимка на витрина от пазарджишкото село Черногорово предизвика оживена дискусия във Facebook. На нея се виждат апетитни закуски, поръсени с пудра захар, а до тях - ръчно написана табелка с надпис "Кифла със шукулат". Цената е 1,50 евро, но вниманието на потребителите бързо се насочва към друго - как точно шоколадът е успял да се превърне в "шукулат".

Публикацията е споделена във Facebook групата "Аз съм от Пазарджик". Авторът на снимката също не пропуска да отбележи необичайното изписване: "Черногорово има кифла с шукулат". И така една обикновена витрина се превръща в повод за стотици реакции, предаде Glasnews.

"Ядеш и ревеш" - мрежата не прощава

Коментарите не закъсняват. Потребителите бързо се разделят на два лагера - едните приемат случката като безобидна закачка, а другите виждат в нея поредния симптом на все по-разпространяващата се неграмотност.

"Шукулата ще е интересна добавка", шегува се един от коментиращите. Друг отсича: "Ядеш и ревеш". Трети прави собствена равносметка на табелката: "Три думи, четири грешки... ТРА-ГЕ-ДИ-Я!!!".

Шегите обаче не се изчерпват с кифлата. Снимката припомня на някои потребители и други езикови бисери от ежедневието. Един от тях се сеща за табела от времето на пандемията в Стрелча, на която разстоянието било изписано като 1500 метра вместо 1,5 метра. Така от една витрина разговорът се пренася към цяла колекция от куриозни надписи, които хората срещат по улиците, магазините и заведенията.

Вкусът е важен, но правописът също

Не всички обаче намират случката за забавна. Сред коментарите има и реакции, които превръщат смешната на пръв поглед грешка в повод за по-сериозен разговор.

"Кифлата да е вкусна! Граматиката отдавна не е приоритет", пише Елена Бойкова. Мария Димитрова също не споделя всеобщото веселие: "Не е смешно, тъжно е, че все повече неграмотността ни завладява!".

Други защитават закуските и отбелязват, че са вкусни независимо от написаното на табелката. За тях очевидно по-важно е какво има във витрината, а не как е изписано името му.

Рекламата, която никой не е планирал

В крайна сметка кифлата от Черногорово получи нещо, за което много търговци плащат сериозни пари - безплатна реклама и внимание в социалните мрежи. Само че вместо професионално изработен плакат, в центъра на събитието се оказа една ръчно написана табелка.

Дали закуската е толкова вкусна, колкото изглежда, могат да кажат само опиталите я. Дали "шукулатът" ще се превърне в нова кулинарна мода - едва ли. Но случката напомни нещо простичко: една грешка може да разсмее цяла социална мрежа, но когато става дума за езика, понякога смехът върви ръка за ръка с тревогата.

А шоколадът? Той си остава шоколад. Поне в речника.