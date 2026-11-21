Мистериозен светещ обект преминава покрай американски военен кораб в Близкия изток. Камерата го улавя в продължение на 20 секунди, но какво точно е заснела - самолет, дрон, природно явление или нещо, за което военните нямат обяснение, остава неизвестно. Записът е сред най-любопитните материали в новата порция документи за неидентифицирани аномални явления, публикувана от Пентагона по нареждане на президента Доналд Тръмп.

Черно-белите кадри са заснети през 2020 г. с инфрачервен сензор на американска военна платформа в Близкия изток. На тях се вижда ярка кръгла точка, която преминава през зрителното поле отдясно наляво. Качеството на изображението и липсата на допълнителна информация не позволяват да бъдат установени размерът, разстоянието или точната скорост на обекта.

От Пентагона не дават обяснение за случилото се. Представител на ведомството заявява пред американски медии, че няма да коментира отделните файлове, за да могат гражданите сами да преценят какво показват публикуваните материали.

Така мистерията остава. Но новото разсекретяване не се изчерпва с едно видео. Осмата порция съдържа общо 43 файла - 40 документа и три видеозаписа, свързани с наблюдения на неидентифицирани явления.

The Department of War released new UFO files that include 40 documents and 3 videos never seen before. Here is a UFO flying across a warship in the Middle East https://t.co/MxhN76Zxx4 — Barstool Sports (@barstoolsports) November 20, 2026

Още две видеа от Близкия изток

Наред със записа от 2020 г. са публикувани и други два клипа, заснети от американски военни платформи в региона през 2023 и 2026 г.

Единият е кратък, 13-секунден запис от 2023 г., направен с електрооптична и инфрачервена система. Другият продължава 54 секунди и е от 2026 г. На него сензорът проследява няколко области на контраст, като при приближаването на изображението губи и отново установява контакт с наблюдаваните светлинни петна.

И в тези случаи няма категорично заключение за природата на обектите. Военните описват онова, което регистрират сензорите, но не твърдят, че става дума за извънземни апарати или технологии, непознати на човечеството.

Това разграничение е важно. Терминът UAP - неидентифицирани аномални явления - се използва от американските институции именно защото обхваща наблюдения във въздуха, над водата и в други среди, чиято природа не е установена. Неидентифицирано не означава непременно извънземно.

Радар засича обект със скорост 2650 км/ч

Сред новите документи има и доклад, който привлича особено внимание. През 2023 г. гражданска система за въздушно наблюдение в западната част на САЩ регистрира осем засичания в рамките на 84 секунди. Посочената височина е между 55 000 и 70 000 фута - приблизително 17-21 километра.

Според предварителния анализ на Службата за разрешаване на аномални явления във всички области (AARO), ако осемте сигнала са от един и същ обект, общото разстояние между последователните точки е около 62 километра. При това допускане се получава минимална средна хоризонтална скорост от приблизително 2650 км/ч - около 2,5 пъти скоростта на звука на съответната височина.

Документът обаче съдържа съществено предупреждение. Радарът прави засичания през интервали от около 12 секунди и наличните данни не доказват, че всички осем сигнала принадлежат на един обект или че той е следвал непрекъсната траектория. Изчислението за свръхзвуковата скорост е условно, а не потвърждение за машина, способна да лети с такава скорост.

Въпреки това случаят е любопитен, защото показва колко трудно е да се изясни природата на подобни наблюдения, когато липсват непрекъснати записи и достатъчно подробни данни от различни сензори.

Инженерът на Lockheed, който видял "летяща чиния"

Сред историческите материали в новата порция документи е и доклад на Кларънс "Кели" Джонсън - един от най-известните американски авиационни инженери и ключова фигура в развитието на компанията Lockheed.

Джонсън описва две наблюдения, които правят впечатление дори десетилетия по-късно. През ноември 1951 г. той забелязва обект със светлосин пламък или сияние, който се движи на запад по небето. През декември 1953 г. вижда тъмносин обект с форма на "летяща чиния". Инженерът прави и скици на предполагаемите явления.

Това е особено любопитно свидетелство, защото Джонсън е сред хората, които познават отблизо авиационните технологии на своето време. Той стои зад разработването на редица емблематични самолети, сред които разузнавателният U-2 и свръхзвуковият SR-71 Blackbird.

Самото му описание обаче не доказва, че наблюдаваните обекти са били извънземни апарати. То е историческо свидетелство за необяснено наблюдение, което сега става достъпно за обществеността.

От ЦРУ до Розуел - старите тайни отново излизат наяве

Новите документи връщат вниманието и към интереса на американските служби към НЛО през Студената война. Сред материалите има доклад на ЦРУ от 1952 г., посветен на разследванията на военновъздушните сили на САЩ за т.нар. летящи чинии.

През лятото на 1952 г. Вашингтон е разтърсен от поредица наблюдения на неидентифицирани обекти над столицата. Случаите предизвикват сериозно обществено безпокойство и поставят въпроса дали става дума за непозната технология, съветски самолети или погрешно разчетени радарни сигнали.

Сред най-известните мистерии остава и инцидентът в Розуел от 1947 г. Тогава в ранчо в щата Ню Мексико са открити останки от неизвестен обект. Първоначалното съобщение на военните за намерен "летящ диск" предизвиква сензация, но впоследствие властите обясняват, че отломките са от балон, използван в секретна програма за наблюдение. Десетилетия по-късно случаят продължава да поражда спекулации за прикриване на доказателства за извънземен живот.

Бившият американски президент Бил Клинтън разказва, че през 1997 г. е поискал преглед на информацията за Розуел по повод 50-годишнината от инцидента. Джими Картър и Роналд Рейгън също са споделяли, че са наблюдавали неидентифицирани обекти преди да влязат в Белия дом.

Тръмп обеща още разкрития

Интересът към темата получи нов тласък през февруари, когато Доналд Тръмп обяви намерението си да бъдат публикувани документи, свързани с НЛО и предполагаеми срещи с извънземни. Президентът обеща, че част от материалите ще бъдат особено интересни за обществеността.

От май насам Пентагонът публикува поредица от разсекретени архиви. Новата порция е осмата и показва, че процесът продължава. Ведомството работи съвместно с Белия дом, а следващите материали се очаква да бъдат публикувани поетапно.

Целта е да се осигури по-голяма прозрачност за наблюденията, регистрирани от военни и разузнавателни структури. Това обаче не означава, че американското правителство потвърждава съществуването на извънземен живот.

Учените призовават за предпазливост

Бившият ръководител на AARO Шон Къркпатрик, физик и дългогодишен служител на разузнаването, многократно е предупреждавал, че част от видеата, представяни като доказателства за извънземни технологии, могат да имат напълно земни обяснения.

Инфрачервените камери например регистрират топлинни контрасти. Двигатели на самолети, отражения, атмосферни условия, оптични ефекти и особености на самите сензори могат да създадат изображения, които изглеждат необичайно. При липса на данни за разстояние, размер и движение дори опитни анализатори могат да бъдат затруднени да определят какво точно наблюдават.

Къркпатрик е категоричен, че досега не е представено достоверно доказателство за извънземни, посетили Земята. Според него обществеността не бива да очаква в разсекретените архиви да се появи документ, който недвусмислено доказва контакт с пришълци.

Новите кадри със сигурност ще предизвикат вълна от коментари и опити за разгадаване. Но засега най-важният факт остава друг: американските военни продължават да регистрират явления, които невинаги успяват да обяснят. А между необясненото и извънземното все още има огромна разлика.