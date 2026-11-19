Необичаен медицински случай изненада лекарите в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Мъж на около 65 години постъпил в болницата със симптоми, наподобяващи тежка пневмония, но изследванията разкрили нещо съвсем различно — в един от бронхите му имало зъбен мост с три зъба и прикрепена метална тел.

Пациентът дори не подозирал, че в дихателните му пътища се намира протезата. Предполага се, че я е вдишал неволно по време на хранене.

Неочакваната находка

При направения скенер медиците забелязали необичайно чуждо тяло в белия дроб. Последвала бронхоскопия, при която началникът на Отделението по пневмология и фтизиатрия д-р Петьо Петков установил какво точно се е случило.

Зъбният мост бил дълъг най-малко три сантиметра, широк около сантиметър и имал стърчаща метална тел. Размерите му правели случая изключително необичаен, тъй като подобно чуждо тяло обикновено предизвиква силна кашлица и сериозни затруднения с дишането.

При този пациент обаче симптомите били сравнително слабо изразени.

Половин час прецизна работа

Д-р Петков успял да извади протезата по време на бронхоскопията, без да се налага хирургична операция.

Манипулацията продължила около 30 минути. Най-голямото предизвикателство било чуждото тяло да премине обратно през трахеята и гласните връзки, без да причини наранявания или опасен спазъм.

В процедурата участвала и старшата медицинска сестра Елисавета Христова. По думите ѝ, когато екипът първоначално забелязал металната тел, лекарите дори предположили, че може да става дума за рибарска кукичка.

Оказало се, че предметът е значително по-голям.

Пациентът вече е у дома

Д-р Петков разказва, че през практиката си е изваждал различни чужди тела от дихателните пътища, включително костици, но досега не се е сблъсквал с толкова обемист предмет.

Въпреки сложността на интервенцията всичко преминало успешно. Белодробните проблеми на пациента били овладени и той вече е изписан от болницата.

Случаят показва колко неочаквана може да бъде причината за симптоми, които първоначално приличат на обикновено белодробно заболяване.