И днес, и утре вятърът ще определя времето. Ще има усилване на вятъра днес, а в събота и неделя той ще отслабне. Днес той ще бъде от югозапад, а в късните часове и през нощта - от запад, с пулсове до 12-15 метра в секунда.

Това каза синоптикът Петър Янков за предаването ни "България сутрин". Той подчерта, че в планините вятърът ще бъде бурен.

"В северните райони вятърът може да затрудни нормалния обществен живот, да повреди стълбове и дървета и да причини прекъсвания на електрозахранването. Температурите при този вятър са високи, но в петък започва слабо понижение на температурите на Балканите. В събота се очакват валежи в западните и южните части на нашата страна. Също така при нашите западни съседи се очакват интензивни валежи", допълни Янков за Bulgaria ON AIR.

Синоптикът призова българите, ако пътуват, да се насочат на юг към Гърция.

"В София се очакват температури от около 14 градуса. Това е температура, която е малко по-висока от нормалната за месец ноември. Но все пак София ще бъде най-хладната балканска столица. В неделя ще има повече слънчеви часове. Препоръчвам и планински туризъм за любителите", коментира Янков.

В Мадрид се очакват около 15 градуса, а в Рим - около 20. В Западна Европа времето ще бъде хладно.

Най-студено сред европейските столици ще бъде в Стокхолм, където се очаква температура от едва един градус. В неделя в скандинавските страни се очакват превалявания от сняг.

"През следващата седмица се очаква краткотрайно захлаждане. В понеделник ще започнат валежи, а във вторник те ще спрат. Температурите ще се понижат от 5 до 8°, като максималните температури във вторник ще бъдат около 14°. От сряда натам започва по-сухо време, като особено явление ще бъде намалената видимост", добави Петър Янков.

Той поясни, че от четвъртък, 26 ноември, ще изживеем "анемично циганско лято".