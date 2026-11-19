Необичайно топло време за втората половина на ноември ни очаква днес, като температурите на места ще достигнат 22 градуса. Следобед обаче облаците ще се сгъстят, югозападният вятър ще се усили, а в Западна България ще има превалявания. В планините се очакват бурни пориви и сняг по най-високите части. Топлото време ще продължи и през почивните дни, преди в началото на следващата седмица да настъпи осезаема промяна.

До 22 градуса днес, София с почти пролетно време

Четвъртък ще започне с променлива облачност, която следобед ще се увеличи и на много места ще стане значителна. В западните райони ще превали дъжд, а вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и постепенно ще се усилва. Затоплянето ще продължи, като максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София термометрите ще показват около 21 градуса.

Над планините времето ще бъде по-сурово. Облачността ще е значителна, а следобед в масивите в Западна България ще завали дъжд. Над 2200 метра валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен запад-югозападен вятър, който следобед ще достига бурна сила. На 1200 метра температурата ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра - приблизително 6 градуса.

По Черноморието облаците ще се редуват с временни разкъсвания. Преди обяд ще духа до умерен югозападен вятър, който следобед ще се обърне от юг-югоизток и ще се усилва. Температурите на въздуха ще достигат 18-20 градуса, морската вода ще бъде 14-15 градуса, а вълнението - между 2 и 4 бала.

Ветровит уикенд с дъжд, но температурите остават високи

В петък времето ще остане сравнително топло, въпреки промяната в посоката на вятъра. Той ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На отделни места в Северна България и планинските райони ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а максималните - между 15 и 20 градуса.

През събота ще продължи да бъде ветровито. В Дунавската равнина северозападният вятър временно ще бъде силен, а превалявания ще преминат от запад на изток през страната. В неделя вятърът отново ще се обърне от югозапад, като на места в Източна България и северно от планините ще се усилва. Облачността ще бъде променлива, но съществени валежи не се очакват.

От понеделник идват дъждове и по-студен въздух

Началото на следващата седмица ще донесе нов обрат. В понеделник облаците ще се увеличат и на много места ще завали дъжд. Северозападният вятър ще се усили, а температурите постепенно ще започнат да се понижават.

Във вторник и сряда от север-северозапад ще продължи да прониква сравнително студен въздух. Облачността ще остане променлива, като на места ще намалява до незначителна. Така след необичайно топлите ноемврийски дни страната ще премине към по-хладно и динамично време.