Ноември може да ни изненада с обстановка, по-характерна за топлото полугодие. Последните моделни прогнози за 18 ноември показват потенциал за развитие на организирана конвективна дейност над части от Балканския полуостров, включително Северозападна България и Южна Румъния, пишат от "Метео Балканс".

След края на активния летен сезон атмосферните процеси отново могат да създадат условия за развитие на гръмотевични бури. Според настоящите прогностични сценарии се очертава интересна комбинация от атмосферна неустойчивост, сравнително ниска височина на нулевата изотерма и силен вятър във височина.

Именно съчетанието на тези фактори може да благоприятства развитието на по-добре организирани конвективни клетки. Особено важно значение ще има вертикалният сряз на вятъра, който при подходящи стойности може да подпомогне организацията и развитието на гръмотевичните процеси.

При реализиране на достатъчна атмосферна неустойчивост са възможни бързо движещи се гръмотевични клетки, придружени от интензивна електрическа активност, краткотрайни, но интензивни валежи и силни пориви на вятъра.

Не е изключено развитието на локални шквалови явления, а при подходяща комбинация от неустойчивост и вертикален сряз на вятъра – дори отделни суперклетъчни структури.

Интерес представлява и сравнително ниската нулева изотерма. Тя може да бъде благоприятен фактор за образуване на градушки, ако възходящите потоци в конвективните облаци са достатъчно силни. Макар подобни процеси да са по-нетипични за ноември, те не са изключени от метеорологична гледна точка.

Според настоящите моделни прогнози по-интересна изглежда обстановката над Северозападна България, включително районите на Видин, Монтана, Лом и Враца.

Потенциал за развитие на конвективни процеси се очертава и над части от Южна Румъния, където атмосферните условия също могат да станат благоприятни за гръмотевична дейност.

Важно е да се подчертае, че това е предварителен прогностичен сценарий, а не категорична прогноза за развитието на силни гръмотевични бури. На този етап остава неясно доколко прогнозната атмосферна неустойчивост ще се реализира и дали кинематичните условия ще бъдат достатъчни за организирана конвекция.