Неделята с нов обрат във времето. Облаци настъпват от запад

Мъглите постепенно ще отстъпят днес, но времето няма да остане ясно за дълго. След временно разкъсване и намаление на облачността от запад отново ще започне заоблачаване. Неделята ще бъде сравнително хладна, с умерен вятър и ниски дневни температури. Съвсем различна обстановка обаче ни очаква през новата седмица, когато термометрите на места ще надхвърлят 20 градуса, а дъждовете и силните ветрове ще се редуват с кратки периоди на по-спокойно време.

Днес температурите остават до 12 градуса

До обяд видимостта в районите с мъгла ще се подобри. През деня облачността временно ще се разкъса и намалее, но впоследствие от запад отново ще се увеличи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен.

Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, като в София се очакват около 8 градуса.

Облачно в планините, до 13 градуса край морето

В планините ще преобладава облачно време. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите временно ще се усилва от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра - около 3 градуса.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, като по-значителна ще бъде над южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, а максималните температури ще достигат 11-13 градуса. Морската вода е 13-14 градуса по северното крайбрежие и 15-16 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

От понеделник започва рязък обрат, температурите скачат над 20 градуса

През нощта срещу понеделник на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В понеделник ще преобладава облачно време, а в равнинните райони отново ще има мъгли. Ще бъде почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър.

През следващите дни времето ще стане доста динамично, ветровито и променливо, с чести, но на много места предимно слаби валежи. Очаква се бързо затопляне, като дневните температури на места ще достигат и надхвърлят 20 градуса.

През нощта срещу вторник от запад на изток ще превали на много места в страната. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още във вторник сутринта валежите бързо ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва и временно ще намалява. Вятърът ще отслабне и в западната половина на България отново ще се завърти от югозапад.

В сряда ще остане ветровито и топло. Облачността ще бъде по-често значителна, а следобед в Северна България от запад на изток ще превали дъжд. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад.

В четвъртък южният-югозападен вятър ще се усили, особено в Източна България и северно от планините. На отделни места ще има валежи. В петък вятърът ще отслабне и ще бъде предимно умерен, от западната четвърт. Облачността ще остане променлива, като на места отново ще превали.