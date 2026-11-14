Калин Стоянов: Кой проспа сигналите за мъглата?

Събота сутрин! Събуждайки се, голяма част от българските граждани неизбежно се натъкват на поредната наглост - интервю, този път с главен герой министъра на МРРБ Иван Шишков, в една от националните телевизии. На логичния въпрос на водещия кой трябва да понесе политическата отговорност за трагедията на АМ „Тракия“, при която живота си загубиха 12 души, а десетки бяха ранени, Шишков философства и дори според него е под въпрос дали в този случай изобщо трябва да се поема политическа отговорност!!! Това написа във Фейсбук депутатът от ДПС Калин Стоянов.

Ето какво още коментира той:

"Невероятна арогантност!!!

Слушайки това интервю, се замислих кой от двамата Ивановци, отговорни за трагедията (Шишков и Демерджиев), е по-нагъл?

Въпросът определено е с повишена трудност, тъй като и двамата са се вкопчили в първото място.

Според Шишков виновни за всичко, може би и за мъглата, която според управляващите е причината за тежкото ПТП, са „предишните“. Като го слуша човек, ще си помисли, че до момента той не е имал никакво касателство и ангажименти към пътищата и пътната безопасност. Може би е забравил, че самият той е бил част от „предишните“ като министър в служебните кабинети на Румен Радев. Може би е забравил и че от 8 месеца е министър на МРРБ и е един от отговорните за случващото се по пътищата в Република България.

От това, което чухме днес от Шишков, всички са виновни - участниците във верижната катастрофа с 12 загинали, мъглата, „предишните“, но според него настоящото управление няма никакво отношение към случилото се! Наглост!

След тежката катастрофа, докато телата на загиналите и пострадалите все още бяха на магистралата, другият специалист - Демерджиев, заяви, че „липсва достатъчно бърз обмен на информация, който да позволява на полицията да реагира превантивно“. Поредната публична ЛЪЖА на Демерджиев!!!

Говорейки тези глупости, вероятно Демерджиев умишлено е пропуснал едно съществено обстоятелство. Може би е забравил, ако изобщо е знаел, че през 2019 г. е създаден Национален координационен център за безопасност на движението по пътищата, който дори е разположен в сграда на МВР. Този център функционира в непрекъснат режим на работа - 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, като осигурява оперативна координация и взаимодействие между компетентните държавни структури, ангажирани с безопасността на движението по пътищата.

В центъра денонощно има служители от следните ведомства:

1. ГД „Национална полиция“;

2. ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“;

3. Дирекция „Национална система 112“;

4. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) към МРРБ;

5. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта;

6. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Част от основните функции на координационния център са:

- реакция при кризисни и тежки ситуации;

- координация при тежки ПТП;

- ОПЕРАТИВНА НАМЕСА И ПРЕЦЕНКА ПРИ УСЛОЖНЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ И ПЪТНИ УСЛОВИЯ;

- планиране и прилагане на превантивни мерки.

В центъра в реално време постъпва, обработва се, анализира се и се препраща информация до съответните компетентни структури.

Демерджиев е пропуснал, че три от структурите в координационния център са част от министерството, което, за съжаление, той продължава да управлява, макар и некомпетентно.

Шишков би следвало да знае, че към подчинената му АПИ функционира ситуационен център, който получава изпреварваща информация за предстоящо влошаване на метеорологичната обстановка.

Според публична информация НИМХ са сигнализирали за предстоящите гъсти мъгли три дни преди тежкото произшествие. И сега възниква въпросът: Кой и защо е проспал информацията за основната причина (мъглата, според управляващите) за трагедията, при която живота си загубиха 12 души?

Докато двамата Ивановци продължават да се оправдават и да прехвърлят вината за случилото се на АМ „Тракия“ на всеки, но не и на себе си, престоят им съответно в МВР и МРРБ ще се запомни само с медийни пушилки и жертви на пътя."