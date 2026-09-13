Петима министри пред депутатите в деня за парламентарен контрол
Външна политика, образование, здравеопазване, пътища и енергетика са сред темите в Народното събрание
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Външна политика, образование, здравеопазване, пътища и енергетика са сред темите в Народното събрание
Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване текс...
Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция „Общо образование“
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Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
Ето как ще попълваме декларациите си догодина
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На държавния зрелостен изпит се явиха 48 082 ученици
Нови подробности за въвеждането на единната европейска валута
Метал от сегашните монети няма да бъде използван при монетосеченето на европейските
Централната банка публикува разяснения за влизането на България в еврозоната
Извънредни новини от министър Галин Цоков
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Цялото общество чака обясненията на кандидата за КС
Важно е всеки министър да бъде оценяван според работата, която е свършил
Твърди се, че е решил да остане на власт поне до 2030 г.
Въпроси към премиера могат да се задават по време на самото излъчване