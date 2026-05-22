Верните отговори на матурата за 12 клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори от тестовете на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, който се проведе днес.

Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция „Общо образование“.

Зрелостниците анализираха резултати от изследвания, правата на човека и показаха знания за функционирането държавния бюджет на днешната матура по профилиращ предмет и на изпита по теория на професията.

По история и цивилизации в частта за съставяне на писмен текст те имаха възможност да избират между отговор на исторически въпрос и отговор на въпрос с използване на исторически източници. Темите на двете опции бяха „Как се променя разположението на силите в Европа и в света след Първата световна война“ и съответно „Защо всеобщата декларация за правата на човека (1948г.) е забележително постижение на човечеството и основа на съвременната система за защита на правата на човека?“

Избралите да се явят на матура по биология анализираха резултати от кръвни изследвания и решаваха казус за дехидратация и последствията от нея.

Зрелостниците по предприемачество съчетаваха математически умения, логическо мислене и предприемачески подход при вземане на реални бизнес решения. При решаването на казуса те влязоха в ролята на истински предприемачи и трябваше да помогнат на собственици на пекарна да изберат най-подходящото помещение за разширяване на бизнеса. Чрез анализ на данни и финансови изчисления учениците сравняваха два различни варианта, като пресмятаха приходи, разходи и годишна печалба, определяха целевите групи клиенти и търсеха най-доброто решение за бъдещото развитие на бизнеса.

На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“.

Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.

На изпита по теория на професията гимназистите от професионални гимназии и паралелки писаха по теми, съобразени с тяхната специалност. Бъдещите данъчни и митнически служители показаха знания и умения за бюджета на държавата, а програмистите за алгоритмите в изкуствения интелект. Избралите да изучават хотелиерство писаха за системите за безопасност в хотела и застрахователната защита на туриста. Темата за специалност „Геодезия“ бе свързана с организацията на кадастъра, основните документи на кадастралната карта и съдържанието и предназначението на имотния регистър.

Изучаващите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ писаха за водноелектрически тубрини тип КАПЛАН, а гимназистите от специалност „Промишлена електроника“ за промишлени електронни устройства за измерване на честота.

Тестовете с верните отговори са публикувани ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com