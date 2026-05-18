Близо 1400 души участваха във второто издание на благотворителния маратон "Студентите бягат с УАСГ”

Близо 1400 участници се включиха във второто издание на благотворителния маратон „Студентите бягат с УАСГ“, който се проведе на 16 май 2026 г. и бе организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия по повод 17 май - Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.

Тази година инициативата събра точно 1397 участници – повече от два пъти и половина спрямо първото издание през 2025 г., когато в събитието участваха 560 души от 23 български и 4 чуждестранни университета. Средствата от маратона ще бъдат насочени в подкрепа на студенти, борещи се с онкологични заболявания.

Участниците имаха възможност да се включат в дистанции от 2,5 км, 5 км, 10 км и 10 км щафетно бягане. В дисциплината 2,5 км първи финишира Мартин Степанян с време 10:50 минути, следван от Виктор Крумов и Каролина Колева. При 5-километровото бягане победител стана Веселка Костова с време 19:07 минути, пред Теодор Стратиев и Стефан Пацов. На 10 км най-бърз бе Петър Драгнев с резултат 37:41 минути, следван от Емил Михов и Александър Тошев. В щафетното бягане на 10 км първото място заеха Боян Петров и Васил Георгиев.

Събитието обедини студенти, преподаватели, професионални спортисти, доброволци и любители от България и чужбина. Сред участниците имаше представители на десетки университети, както и гости от Германия, Украйна, Гърция, Северна Македония, Чехия, Ливан, Великобритания и Мароко. В маратона се включиха представители на ректорското ръководство на УАСГ, сред които ректорът доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, заместник-ректорите проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, проф. д-р Тони Венелинов, проф. д-р инж. Жулиета Манчева и доц. д-р инж. Петър Николов, който бяга в 5-километровата дистанция. Сред официалните гости и участници бяха още двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева, плувецът Цанко Цанков, както и заместник-министърът на образованието акад. Николай Витанов.

