Ще отпаднат ли матурите след 4 и 10 клас

Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас - това са част от исканията на Синдикат "Образование", отправени към новия ресорен министър Георги Вълчев.

Той каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на НВО посочи, че предстоят дебати.

„Всяка една система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда резултатите от своята работа. Дали ще бъде НВО, дали ще намерим друга форма, трябва да се види. В най-кратки срокове ще водим такива разговори”, заяви Вълчев, цитиран от NOVA.

