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Баба на 75 г. с тапия за 4-и клас

Баба на 75 г. с тапия за 4-и клас

Никога не е късно да станеш... ученик. 75-годишната баба Лиляна Михайлова от ромската махала на симитлийското село Крупник доказа на практика, че чове...

12 октомври | 18:35
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