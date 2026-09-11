Ето ги отговорите от малките матури по български и литература
Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.
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Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.
Говори министър Георги Вълчев
В 10 часа започва националното външно оценяване
Ще ги тестват в понеделник и четвъртък, ако над половината родители в класа са съгласни
В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи
Децата ще пишат диктовка, ще попълват тест и ще съставят собствен текст
Учениците ще отбелязват отговорите от тестовете на бланка, за да е по-удобно на проверяващите
Според учителския синдикат те не носят никаква реална стойност
Никога не е късно да станеш... ученик. 75-годишната баба Лиляна Михайлова от ромската махала на симитлийското село Крупник доказа на практика, че чове...