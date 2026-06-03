Ето ги отговорите от малките матури по български и литература

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на националното външно оценяване на 4-ти клас по български език и литература, съобщи БНТ.

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Над 53 500 четвъртокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

В днешния ден имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия за провеждане на теста.

Поради огледи в отделни училища началото на изпита започна с леко забавяне, което впоследствие не възпрепятства нормалното му протичане.

в четвъртък, 4 юни, ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

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