Голямо събитие за наш знаков актьор

Кръстю Василев Лафазанов е български театрален и филмов актьор, играл в известни български телевизионни предавания като "Улицата“ и "Събота късен следобед“ (по БНТ) и "Смях в залата“ (излъчвано по bTV). Играе в телевизионното комедийно шоу "Комиците“.

Роден е на 18 юли 1961 година във Варна в семейство на потомци на бежанци от Въмбел, Костурско. Майка му е медицинска сестра. След гимназията кандидатства стоматология и е приет. Кандидатства и във ВИТИЗ, като влиза след втория път. През 1985 година завършва актьорско майсторство за куклен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на Елена Владова.

Кръстю Лафазанов с наградата "Най-добър актьор", Европейски фестивал на пътуващият театър, Сливница 2025 г.

Участва е в Детско-юношеския театър "Златното ключе“ Варна, при Катя Папазова. След това работи в Родопския драматичен театър в Смолян (1988 – 1989) и театър "Сириус“ (1989 – 1991). Звездата му изгрява в театъра на Теди Москов "Ла Страда“, където Лафазанов изиграва първите си големи роли и става партньор на Мая Новоселска (1991 – 1992). От 1993 година преминава в Народния театър "Иван Вазов“.

Лафазанов озвучава в анимационни филми от 2000 до 2007 година. Той е официалният глас на Шрек в едноименната анимационна поредица, озвучавал е в 3 филма и коледния филм "Блатната Коледа на Шрек“, но през 2010 година решава да не озвучи едноименния герой в "Шрек завинаги“, в който е заместен от Йордан Господинов-Дачко.

Запознава се с бъдещата си съпруга Елена Начева във ВИТИЗ и двамата се женят в трети курс. От брака си имат дъщеря Елица и син Георги-Крис. Елена Начева почива на 24 септември 2022 година.

Честит 65-и рожден ден!