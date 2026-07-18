"Баба туризмът" е новият хит: Защо младите си наемат възрастни жени

Да приготвиш паста с италианска баба, да научиш тайните на тайландския масаж от 70-годишна инструкторка или да разгледаш Токио с местна пенсионерка. Това не е сценарий за филм, а една от най-новите туристически тенденции, която набира все по-голяма популярност сред младите хора по света.

След модата на т.нар. grandmacore, която възражда интереса към плетенето, печенето и домашния уют, идва и „баба туризмът“ (grandma tourism) – преживявания, водени от възрастни жени, които предават знания, традиции и житейски опит.

Защо младите избират бабите?

Според проучване на туристическата платформа GetYourGuide, 76% от представителите на поколението Z във Франция, Германия, Великобритания и САЩ биха резервирали туристическо преживяване, водено от възрастна жена.

Причината не е само любопитството. Все повече млади хора търсят спокойствие, човешка връзка и автентичност – неща, които трудно се намират в масовия туризъм.

Психолозите отбелязват, че общуването между поколенията намалява стреса и самотата както при младите, така и при възрастните хора.

От домашна паста до японски „баби под наем“

В Италия туристите посещават домовете на местни нони, които ги учат да правят прясна паста по семейни рецепти. Вместо стандартен кулинарен курс гостите получават усещането, че са поканени на семейна вечеря.

В Япония пък набира популярност услугата „Rent a Grandma“ („Наеми си баба“). Срещу заплащане възрастни жени показват града, разказват за местните традиции, водят кулинарни уроци или просто прекарват деня с туристите като добри приятели.

В Тайланд възрастни преподавателки обучават посетители в традиционния тайландски масаж – умение, предавано от поколение на поколение.

Подобни инициативи има още във Франция, Индия, Австралия, Ирландия и Унгария, където туристите могат да готвят, да слушат истории или да научат традиционни занаяти директно от местни баби.

Повече от туристическа атракция

Според британския психолог Тери Аптър подобни срещи са ценни и за двете страни. Докато младите получават знания и житейски опит, възрастните хора запазват активността си, чувстват се полезни и поддържат по-добро психическо и физическо здраве.

Освен че съхраняват традиции, тези преживявания предлагат нещо, което все по-трудно се намира в съвременния свят – истински разговори, домашна атмосфера и усещане за принадлежност.

В епохата на забързаните екскурзии и непрекъснатото присъствие в социалните мрежи именно тези срещи се превръщат в най-ценния спомен от пътуването.