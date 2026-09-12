"Баба туризмът" е новият хит: Защо младите си наемат възрастни жени
От уроци по паста до разходки с японски баби – поколението Z открива нов начин да пътува по-яко
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От уроци по паста до разходки с японски баби – поколението Z открива нов начин да пътува по-яко
София, Пловдив, Варна и Бургас усещат това най-силно, когато концерт, мач или фестивал събере публика от различни области
Министър Милощев говори на днешния парламентарен контрол
Новата програма трябва да постави културния туризъм сред водещите акценти в националната реклама
Наблюдава се изключително голям скок във вътрешния туризъм през последната година
В. "Марица" събра властите на дискусия "Културният туризъм в Пловдив. Какво още"
Целта е издигането и представянето на България като туристическа дестинация за културен туризъм
Проект с българско участие е сред претендентите
Културният туризъм отваря границите
За т.г. от януари до юли международните туристи са над 5,1 милиона
Организираме сами почивката си, ползваме и социалните мрежи Все повече туристи предпочитат да посетят културно или спортно събитие през ваканцията си...
Община Бургас подписа Партньорско споразумение за изпълнение на международен проект за развитие на устойчив културен туризъм. В него участват още Евро...
Бъдещето на България е в специализирания туризъм най-вече заради природните ресурси. Това заяви доц. д-р Красимир Александров, ръководител на катедра...
Стара Загора. „Неутъпкани пътеки до отворени врати", така се нарича проектът за привличане на повече посетители в литературните музеи в Старозагорско,...
Държавата спешно да реставрира Плиска, Трапезица и Созопол Проф. Божидар Димитров,директор на Националния исторически музей Предимствата на културно...
Велико Търново. Еко и културен туризъм са акцентите в Общинския план за развитие 2014-2020 на Павликени. Параметрите на документа който ще гарантира р...
Тези дни Свещеният скален град на траките Перперикон отново нашумя. За съжаление - по печален повод. Краткото българско лято вече тече, а още няма и х...
Проблемът е в супермаркетите, където се продава евтин алкохол, смята Благой Рагин
Банско. Популярният зимен курорт Банско е на път да се превърне в истинско културно средище с европейска визия. Вече три месеца продължава реставраци...
Стара Загора. Три общини - Стара Загора, Нова Загора и Раднево, ще разработят заедно общи пакети за културен туризъм в региона. Проектът, който се нар...