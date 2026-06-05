Един билет вместо няколко за културни комплекси

Министерството на културата подкрепя въвеждането на единен, ясен и удобен за посетителите билетен режим. Целта е гражданите и туристите да ползват по-добра услуга, без административно усложнение и без дублиране на режими при посещение на един общо възприеман културно-туристически комплекс.

Това каза министър Евтим Милошев на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос от Свилен Трифонов от ПГ „Демократична България“ относно неизпълнение на клаузи от Споразумение от 13 февруари 2026 г. между Министерството на културата и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за въвеждането на единен входен билет и система за електронен контрол на достъпа в архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – Балчик, и защитената местност „Ботаническа градина – Балчик“.

„Въпросът за обединяване на системата за електронен контрол на достъпа и въвеждането на единен билетен режим между архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ – Балчик, и защитената местност „Ботаническа градина – Балчик“ е от съществено значение както за подобряване на обслужването на посетителите, така и за по-ефективна организация на туристическия поток в комплекса. В тази връзка в подписаното на 13 февруари 2026 г. споразумение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Министерството на културата чрез Държавен културен институт „Културен център Двореца“ – Балчик изрично е предвидено двете страни да въведат система за електронен контрол на достъпа и единен входен билет за посетителите“, каза министърът.

„Към настоящия момент процесът не е окончателно финализиран, тъй като подписаното споразумение урежда принципната рамка на сътрудничеството, но практическото въвеждане на системата изисква допълнителни технически, организационни, финансови и процедурни действия“, добави той.

„На първо място следва да бъде уреден конкретният ред за съвместната доставка, монтаж и обслужване на системата за електронен контрол на достъпа. Самото споразумение предвижда отношенията между страните във връзка със системата да бъдат уредени в отделно споразумение при прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. На второ място е необходимо да бъдат съгласувани техническите параметри на системата – контролът на входовете, отчетността на продадените билети, администрирането на различните категории билети, разпределението на приходите и организацията на туристическия поток. На трето място следва да се гарантира, че въведеният режим ще съответства едновременно на статута на архитектурно-парковия комплекс като културна ценност и на режима на защитената местност „Ботаническа градина – Балчик“, каза министър Милошев.

„Следователно причините процесът да не е окончателно приключен към настоящия момент не са свързани с липса на воля за въвеждане на единен режим, а с необходимостта договорената принципна рамка да бъде приведена в практически приложим механизъм – технически обезпечен, финансово отчетен и законосъобразен. Министерството на културата ще изиска от „Културен център Двореца“ – Балчик актуална информация за етапа, на който се намират подготовката на допълнителното споразумение, техническото задание и необходимите действия по Закона за обществените поръчки. Ще бъде поискан и конкретен график за въвеждане на системата“, добави той.

„Очакването е процесът да бъде приключен след финализиране на допълнителното споразумение между страните, провеждане на необходимите процедурни действия и техническо въвеждане на системата в експлоатация. Министерството на културата ще продължи координацията с всички заинтересовани страни, така че договореният единен билетен режим и електронен контрол на достъпа да бъдат реализирани във възможно най-кратък срок и по начин, който гарантира удобство за посетителите, прозрачност на приходите и законосъобразно управление на обекта“, каза още министърът.

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