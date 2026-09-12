Всичко за Министерство На Културата

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Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Снимка: БТА

Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?

Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...

11 септември | 18:41
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Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите
Снимка: Министерство на културата

Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите

Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната маши...

26 май | 17:42
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