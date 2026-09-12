Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Министърът посочи хаотичните плащания и рушащата се инфраструктура като системна заплаха за сектора
Решението е на правителството
Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
Три фирми в схема "Мама, татко и аз" се опитали да спечелят конкурс
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Със заповед на премиера Радев, Зорница Грекова става заместник-министър
Години наред отличието бе маргинализирано и пренебрегнато
Министър Милощев говори на днешния парламентарен контрол
Велико Търново поема контрола над Трапезица
Марина Василева пренаписа културния код на България
Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната маши...
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Това създава условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност
Остава въпроса за стопанисването
Андрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата
Ще работим не само за културата, но и за цялото общество, каза прочутият диригент
По повод на отправени запитвания