Нови подробности за римското чудо в Свищов. Историята се обръща

Мъж откри сензационна археологическа находка в Свищов. След като изкоренил дърво в имота си във вилната зона на града, той попаднал на древна римска гробница.

В края на ноември жител на Свищов подал сигнал до археологическия музей в града, че докато премахвал старо дърво в двора на вилата си, сред корените се появила надгробна плоча. На място веднага пристигнали археолози от Свищов и Велико Търново.

"Като извършихме оглед на място, се установи, че става дума за два цистови гроба. Цистовите гробове са гробни камери, изградени от варовикови плочи с правоъгълна форма. Любопитното при тези плочи е, че някои от тях са взети от по-стари гробове, преизползвани, и върху тях има надписи на латински език", разказа уредникът на историческия музей в Свищов д-р Марин Маринов.

Близо 100 години археолозите в Свищов не са попадали на подобна находка. Според д-р Марин Маринов разкритията ще дадат важна информация за живота в римския град.

"Четири от гробовете са с обред трупополагане, а една от тях е с обред трупоизгаряне. Като преди трупоизгарянето една от ямите е била опалена, което рядко се открива при археологически разкопки, тъй като не винаги има следи", посочи той.

Площта на археологическия резерват Нове е около 280 декара, но едва 10 процента от тях са проучени.

"Остава проблемът с неговото стопанисване и продължаване на експониране и поддръжка на резерват Нове. Той се разпростира на голяма площ и са необходими много средства и човешки ресурс, който да опазва и съхранява това, което е открито", коментира кметът на Свищов Генчо Генчев.

В момента гробницата е покрита и консервирана, а за да продължат дейностите по изследване и реставрация, се чака предписание от Министерството на културата.

