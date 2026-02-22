Златна маска грейна в Разлог. Уникална награда

Кукерска група „Старчевата“ получи най-високото отличие от Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“

2026 – ЗЛАТНАТА МАСКА.

Престижната награда бе официално връчена в Дворец на културата – Перник, в тържествена атмосфера, изпълнена с вълнение, аплодисменти и заслужена гордост.

Снимки: Топ Преса

По време на награждаването групата от Разлог гръмко превзе залата в Двореца на културата и пристигна за своята Златна маска, както Разлог си знае – с чауше, звън на звонци, под музиката на тъпани и зурни и пъстро хоро от моми и ергени.

В този тържествен и емоционален момент наградата бе връчена от зам.кмета на Перник Адриан Скримов – под бурните аплодисменти на присъстващите.

На церемонията присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев и зам.кметът на община Разлог Гергана Костова. Кметът Красимир Герчев поздрави участниците за достойното им представяне и за приноса им към съхраняването и предаването на българските традиции.

Златната маска не е просто награда – тя е признание за единството на седемте квартала, символ на постоянство и отдаденост, предавани от поколение на поколение. Радостта е голяма, защото всеки звън, всяка стъпка носи сърце.

Разлог блести заслужено.

Блести като доказателство, че когато сме заедно, сме непобедими

