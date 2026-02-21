Злостен - дивото сърце на Балкана

Злостен е едно от малкото места у нас, които все още пазят неподправената сила на дивата природа. Почти непозната за масовия турист, местността съчетава причудливи скални форми, гъсти букови гори, пропастни пещери и гледки, които оставят усещането, че човек е попаднал в друг свят.

Злостен се намира в Източна Стара планина, само на около 10 километра от град Котел. Достъпът започва от пътя за Омуртаг и маршрутът минава край високи скални венци и гъсти букови гори.

След няколко километра достигаме до сърцето на защитената местност, където природата се разгръща в пълната си мощ. Огромен карстов масив огражда дълбока клисура, а от естествена скална тераса се разкрива панорама към вълнообразните била на Балкана.

Пещери и карстови образувания

Районът е известен със своите пещери и карстови образувания. Най-посещавани са Ледника и Мъгливата, но най-голямо историческо значение има малката проходна галерия, известна като пещерата на Раковски. До нея води тясна пътека, маркирана по скалите, която преминава през процепи, ниши и тесни участъци, оформени от вековната ерозия.

Именно тук убежище намира революционерът и писател Георги Сава Раковски, укривайки се от османските потерии. В уединението на тази пещера той започва своята поема Горски пътник - произведение, което по-късно се превръща в символ на борбата за свобода. Днес мястото носи особена атмосфера, а близо до панорамната площадка е поставен паметен знак в негова чест.

Медвенска река и Сини вир

Природните богатства на района продължават и извън скалните масиви. От дълбините на планината извира Медвенска река, която по пътя си оформя няколко изключително красиви водни кътчета. Сред тях най-популярен е Сини вир - кристално чист басейн с наситено син оттенък, заобиколен от скали и гора. Малко по-навътре по течението се намират и Медвенски скокове - серия от водопади, скрити сред почти недостъпни клисури, където водата пада на няколко каскади сред мъхове и вековни дървета.

Тайни входове и изчезващи хора

Освен природните чудеса, районът е обвит и в легенди. От векове тук се разказват истории за скрити съкровища, оставени от хайдушки дружини. Най-често разказите водят към имането на Вълчан войвода, за което се твърди, че било укрито в пещерите около Злостен. Според местните легенди някои входове се появявали само за посветени, а други изчезвали без следа, сякаш самата планина ги поглъщала. Една от най-разпространените истории разказва за жена от Котел, наричана просто Мария. Хората виждали как тя навлизала в скалите, а след време се връщала с пари и живеела без лишения. Любопитни мъже решили да проследят откъде минава, но когато жената влязла в една скална ниша, входът сякаш се затворил зад нея. Дни наред хората обикаляли района, ровели и търсели, но така и не открили прохода, по който тя изчезнала.

Водата изхвърляла стари монети

Друга легенда разказва за процеп в скалите, от който след проливни дъждове водата изхвърляла стари монети. Хората вярвали, че някъде в недрата на планината съществува скрито хранилище на злато, а водата понякога изнася част от него навън.

Сред най-тайнствените истории е тази за 12 майстори зидари, доведени тайно, за да изградят скривалище за хайдушко съкровище. Очите им били завързани, водени били дълго из планината, за да не запомнят пътя. Те издълбали скривалище в скалите, укрепили входа с каменна зидария, а след това той бил взривен и замаскиран, така че да не личи. Майсторите били отведени обратно по същия начин, без да разберат къде са били.

Бай Зарю и разказът му за иманярите

Местните жители пазят десетки подобни истории. Сред тях е и бай Зарю от Жеравна, който през годините слушал безброй разкази за иманяри, обикаляли района с надежда за бързо богатство. По думите му обаче намереното злато често носело повече нещастие, отколкото радост. Той разказва за хора, продали имоти, похарчили спестявания и изгубили години в търсене на несигурни съкровища.

Според старо поверие всяко заровено имане има пазител – дух или проклятие, което не допуска случаен човек да го вземе. Затова, казват старите хора, мнозина се връщали от планината уплашени, болни или обезкуражени, без да открият нищо.

