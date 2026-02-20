Легенда на България застрашена! Голяма опасност

Възлагане на укрепване и изграждане на нова подпорна стена на хълма "Трапезица" е поискала Община Велико Търново иска от Министерството на културата, съобщиха от общинската администрация.

Причината е свличане на земна маса и скални отломки от източния склон на хълма "Трапезица", което е увредило подпорна стена и автобусна спирка в подножието на историческата местност.

Паметникът на културата е застрашен

Хълмът "Трапезица" е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново, е поискал от държавата спешна намеса – укрепване на свлачището и изграждане на нова подпорна стена.

След като това се случи ще бъде поставена нова автобусна спирка на мястото на увредената.

Заради свлачището е затворен и пътният участък от каменния мост в квартал "Асенов" до разклона за бившата фабрика "Мавриков". За достигане до вътрешността на квартала и до пътя Велико Търново - Арбанаси - Горна Оряховица е въведен обходен маршрут – улица "Св. Климент Охридски" – църква "Св. св. Петър и Павел" – новия мост над река Янтра – улица "Ксилифорска". По този маршрут ще се движат и автобусите от обществения транспорт.

Настоящата ситуация не се случва за пръв път. Преди 10 години бяха предприети спешни укрепителни мерки заради свлачище, северно от хълма "Трапезица", предаде БТА.

Тогава от държавния бюджет бяха отпуснати средства в размер на 291 000 лева за укрепване и отводняване.

