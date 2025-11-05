Гъсти облаци дим! Наш град на нокти

Гъсти облаци дим изправиха на нокти хората във Велико Търново. Плътни изпарения и миризми от комините на дървопреработвателен завод във Велико Търново причиниха тревога на жителите на града снощи.

Кметът Даниел Панов съобщи във фейсбук, че е изискал незабавна и спешна среднощна проверка на "Кроношпан" заради сигнали за задимяване и силни миризми. Той е разговарял с министъра на околната среда и водите, както и с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по повод получените сигнали - към дежурния в Общината и обажданията от хора, които са се свързали с него заради задимяване и силни миризми в кварталите "Бузлуджа" и "Зона Б".

Панов е настоял директорът на РИОСВ незабавно да извърши проверка на инсталациите на "Кроношпан", а резултатите от тази проверка да бъдат публично оповестени от РИОСВ.

От инспекцията посочиха, че причината е рязкото понижаване на температурите, което води до промяна на атмосферното налягане. Опасност от обгазяване няма, на спешните телефони на РИОСВ няма постъпили сигнали, каза за БТА директорът на регионалната екоинспекция Станислав Станчев.

По думите му упълномощените лица от завода "Кроношпан" са заявили, че няма аварийна ситуация и заводът работи, според нормите.

