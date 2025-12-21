Астрономическата зима започва днес, денят се сви под 10 часа

Астрономическата зима започва днес в 17:03 часа с настъпването на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е денят с най-кратка продължителност на светлата част от денонощието в Северното полукълбо и с най-дълъг ден в Южното.

В София слънцето изгрява в 7:54 часа и ще залезе в 16:56 часа, като продължителността на деня е едва девет часа и две минути. Луната се намира във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното, а завършва с пролетното равноденствие, което настъпва около 21 март на север и около 23 септември на юг.

През зимния сезон традиционно се измерват най-ниските температури за годината, а в районите, по-отдалечени от екватора, са характерни и по-сериозни снеговалежи.

Според 15-дневната прогноза на НИМХ до края на месеца облачността у нас ще бъде по-често значителна, като се очакват превалявания, предимно слаби и основно от дъжд. В ниските планински райони около 26-27 декември валежите може да преминат в сняг. Температурите ще се доближат до климатичните норми, а в последните дни на месеца времето ще остане предимно облачно с повишена вероятност за валежи от сняг в югоизточните райони и от дъжд по Черноморието.

