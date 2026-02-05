Ето я шокиращата история на 8-годишния Леон, живял с "лама" Калушев в хижата на смъртта

Властите продължават да издирват Ивайло Калушев, собственик на бившата хижа „Петрохан“. Мъжът е в неизвестност от неделя, когато изпраща на майка си загадъчен СМС, в който споменава име на дете - Леон, на което „трябвало да помогне“. Оказва се, че детето е живяло с изчезналия Калушев в „хижата на ужасите“.



Преди три години обаче именно бабата и дядото на 8-годишния Леон се обръщат към Държавна агенция за закрила на детето със сигнал, че детето е в риск и е поставено в зависимост от „лама“ Калушев от „Рейджърите“.

Социалните действат незабавно като първо търсят Леон в дома на родителите му. Вместо да позволят изясняване на случая, майката на Леон – Албена, заедно със сестра си, започват да оказват натиск над бабата и дядото на момчето. В крайна сметка, три дни след като сезират институциите, В. и Кр. Попови от Плевен, оттеглят сигнала, с което работата по случая се прекратява. Всичко това се случва в средата на юни 2024 г. Тревогите за живота на Леон обаче датират от близо година по-рано.



Всичко започва през октомври 2023 г., когато второкласникът Леон е отписан от елитно столично училище, за да бъде записан в частно училище извън столицата. Въпросното училище активно си сътрудничи с школа за приключения „Роук“ на Ивайло Калушев.

Опитният водолаз, алпинист, пещерняк и рейнджър е описан в сигнала на бабата и дядото на Леон като „лама“.

За първи път дядото на Леон вижда Калушев през ноември 2023 г. Срещата им е на морето – в село Лозенец. Оказва се, че внучето е на лагер с „Рейнджърите“ в село Кости. На срещата с дядото освен Леон присъства „лама“ Калушев, както и още две момчета – Сашо на 12 години и още едно на около 16-17 години.



„На срещата Леон не прояви емоция, което не е обичайно при наши срещи, доближи се каза „здравей“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане, без прегръдка“, споделя Кр. Попов.



Още тогава възрастното семейство иска обяснение от дъщеря си – Албена, защо Леон е с непознати лица, всичките от мъжки пол. Бабата и дядото пътуват до София, за да изразят недоверието си към „Рейнджърите“. „Изразих опасения, че той е в нерегламентирана зависимост от хора, които нямат право да упражняват контрол върху детето, след което казах на майката, че ще направя проучването, притеснен от мъжкия пол на състава и огромната промяна в поведението на Леон", заявява в сигнала си до ДАЗД дядото. След този разговор всичко се променя. Възрастните хора с месеци не знаят нищо за 8-годишното си внуче.



Възрастните хора разкриват още шокиращи обстоятелства, свързани с двамата си внуци - момчета на 8 и 5 години. Оказва се, че Леон е пътувал с Калушев за 14 дни в Непал, след като родителите подписали нотариално заверено пълномощно детето да бъде изведено от страната.



Макар Леон да е бил привързан изключително много към баба си и дядо си, двамата разкриват пред социалните, че след като детето е дадено на „Рейнджърите“, момчето се променя. Става агресивно, затворено, отслабва и физически. По-малкото братче също преживява тежко раздялата с Леон, обяснявал, че батко му щял да остане завинаги в хижата в „Петрохан“. Самият Леон отсъствал от дома си с месеци, не бил вкъщи за Коледа, за Нова година, дори за рождения си ден на 11 февруари.



В началото на лятото на 2024 г. бабата и дядото се надяват, че ще се видят с внуците си през ваканцията. Не така мисли обаче майката на момчетата, която обяснила, че Леон е при „Рейнджърите“ и няма да се прибира, „за да му се гарантират други права“. Възрастният мъж прави последен опит да разговаря с дъщеря си с молба да позволи да видят внучето си. Майката обаче обяснила, че Леон изобщо не искал вече да вижда баба си и дядо си. Това принуждава Попови да се обърнат към социалните. Резултатът обаче е обратен. Натискът над бабата и дядото на Леон се засилва. Освен майката на Леон – Албена, срещу възрастното семейство застава и другата им дъщеря Гергана. Двете заплашват родители си, че ако не изтеглят сигнала си за Леон, ще прекратят всякакви взаимоотношения с тях. Така се стига до оттеглянето на сигнала.



Леон е само едно от децата, които са пребивавали в бившата хижа „Петрохан“. Оказва се, че повечето са ученици от едно и също частно училище, намиращо се в близост до София. Училището е известно с по-нестандартен образователен план, залагащ на много работа върху психологичното развитие на децата.

Самият Ивайло Калушев има странни разбирания за образование. От фейсбук страницата на школата за приключения „Роук“ става ясно, че „лама“ Калушев смятал образователната система у нас за вредна за децата.

Така например за първия учебен ден през 2019 г. в школата „Роук“ е публикуван следния текст: „Изказваме най-искрени съболезнования по случай първия учебен ден на всички деца (а и на техните родители), които са жертва на една напълно счупена и неработеща образователна система. Хора, събудете се! Дори и ние да сме се повредили, нека поне децата ни имат шанс в този напълно объркан свят. Алтернативи винаги има, ако в нас има смелост, достойнство и мъдрост.“



Точно с тези теории за живота и възпитанието на децата Калушев успявал да впечатли заможни родители, които поверявали децата си на „Рейнджърите“. В повечето случаи това са били момчета, които трябвало да бъдат „спасени“ и „да им се помогне“, според разбиранията на Калушев. Има данни, че повечето семейства, които се доверявали на Калушев и изпращали децата си както в Далечния Изток, а през годините и в Мексико, където мъжът също имал обучителен бизнес, били посветени в будизма и други източни религии. Самият Калушев обяснявал, че е будист.



Фейсбук страницата на „Роук“ не е актуализирана от 2023 г. На нея обаче все още могат да се открият фотографии на Калушев, както и на Ивайло Иванов - един от убитите в „Петрохан“, в компанията на момчета. Снимките са от урок по гмуркане, проведен в басейн в елитен софийски частен жилищен комплекс, свързван през годините с кръга „Капитал“.

А както се оказа от публикацията на общинския съветник в София Ваня Григорова сред основните спонсори на създадената от убитите и от изчезналия Калушев т.нар. „Национална агенция за контрол на защитените територии“, са кметът на столицата Васил Терзиев, бизнес дамата Саша Безуханова, собственикът на една от големите охранителни фирми у нас Атанас Симеонов. Прави впечатление още, че фейсбук-страниците на школата „Роук“ и на „Националната агенция“ са последвали страниците на фондации и неправителствени организации като Move BG, „Зелено движение“, Фондация „Америка за България“ и т.н.



И докато разследването на тройната смърт продължава, а от Калушев и както се твърди по неофициална информация от 16-годишен младеж няма следа, в част от медиите започна героизирането на „ламата“ от „Рейджърите“.

