Ето какво е станало в хижата на смъртта във фаталната нощ. Най-важният извод

Случаят край бившата хижа „Петрохан“ категорично не може да се нарече изолиран инцидент. Ако погледнем през обектива на криминалната психология, това е типичен пример за дълга ескалация. Убийството тук не е началото, то е финалният акт на един процес, изпълнен с натрупване на напрежение, системни нарушения на граници и опасно усещане за безконтролност.

Това мнение изрази пред GlasNews.bg Николай Марков, криминален психолог с дългогодишен опит в анализа на тежки престъпления и радикализирани общности.

Ето какво коментира експертът:

Това, което виждаме край Петрохан, е класическа „затворена група“. Тя се изолира от света не само физически чрез бариери и видеонаблюдение, но и психически. В такава среда се ражда собствен ред и йерархия, които често се диктуват от фигурата на авторитетния лидер.

Той е този, който чертае границата между „нас“ – посветените, и „тях“ – враждебния външен свят. Когато няма външен контрол, моралните норми се изместват: немислимото навън започва да изглежда допустимо, дори задължително вътре.

Въпросът не е дали в такава затворена общност ще избухне конфликт, а кога. Обикновено това са вътрешни борби за власт или параноичен страх, че някой ще „предаде системата“.

В нощта на престъплението вероятно сме станали свидетели на пълен психически срив. Когато рационалният контрол изчезне, доминират само агресията и паниката. В такива моменти човек действа с фаталното усещане, че няма връщане назад.

Анализирайки последното съобщение на издирвания Ивайло Калушев, виждаме човек в крайна криза. Текстът му е изпълнен с дистанциране от реалността и философски фатализъм – признак за огромна вина или очакване на край.

Важно е да разберем, че в такива радикализирани общности извършителят често е и жертва на самата система, която го е притиснала. Това не е оправдание, а обяснение за механизма на престъплението.

Годините мълчание от страна на местните хора са резултат от отровна комбинация между страх и дълбоко недоверие към институциите. Когато хората не вярват, че държавата може да ги защити, те избират апатията като форма на оцеляване.

Най-важният извод е един: тежките престъпления рядко са изненада. Те винаги оставят следи и сигнали много преди фаталната развръзка. Ако обществото и институциите бяха реагирали на „въоръжените обучения“ и бариерите в държавната планина навреме, тази трагедия можеше да бъде предотвратена.

Сега ни предстои втора вълна от разкрития – този път за системните пропуски, които позволиха на „Петрохан“ да се превърне в зона извън закона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com