Казаха истината за Дара! Ето къде я чакат

"Пожелавам успех на моята ученичка Дари! Чакаме я на финал, дано да бъде първа!"

С тези окуражителни думи г-жа Павлинка Тодорова - първата учителка по народно пеене на Дара, й вдъхна увереност по пътя на най-голямото предизвикателство в живота й - конкурса "Евровизия". Единствено пред "България Днес" педагожката разказва спомените си за едно талантливо момиченце, превърнало се в истинска звезда.

"Децата си личат от малки. Бях сигурна, че я чака бляскава кариера. Дара е много трудолюбива, дисциплинирана и борбена. Има добро сърце. Запомнила съм я като една от най-любимите ми ученички. Заедно сме ходили по доста състезания - в страната и в чужбина. Сред любимите песни на Дара е "Притури се планината". Разбира се, тя ще прецени какво да изпее, защото за този тип конкурс искат по-бързи и динамични изпълнения", сподели ни варненската преподавателка.

Павлинка е от онези белокрили учителки, практикуващи професията с емоция и душа. Самата тя е доста навътре в състезанието "Евровизия", в което през 2007 г. дъщеря й Елица Тодорова изпя емблематичната песен "Вода", печелейки пето място.

"Изживяла съм всичко с Елица и сега ми се връщат спомени! Да ви кажа честно, заболя ме, като прочетох какви неща се пишат за Дара! За съжаление в България има много негативни хора, които злобеят и завиждат. Знам, че музикантите са емоционални и на никого не му е приятно да чува лоши неща за себе си. Затова казвам и на нея, и на моето момиче - горе главата и да не обръщат внимание", съветва с позицията на опита вокалната майсторка.

Всеки преподавател има важната мисия да променя света към по-добро. Виждайки младото поколение певци, Павлинка е спокойна за бъдещето на България.

"Има много таланти във всички аспекти на изкуството. Нека те да вървят напред и нагоре. Да прославят страната ни по света!", е силното послание на Павлинка Тодорова.

