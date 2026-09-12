Казаха истината за Дара! Ето къде я чакат
Момичето получи много окуражителни думи
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Момичето получи много окуражителни думи
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Полицейският час не важи за гласоподавателите, униформени охраняват секциите
Блокирането на морския път е струвало на канала около 14-15 милиона долара на ден
Казанлък. Преди няколко години отец Стоян и жена му открили интересни факти около смъртта на първия български светец Боян Енравота. Попаднали на масив...