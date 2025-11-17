Две легенди чакат да поемат националния ни отбор

Легендарно име може да стане селекционер на България. Нашите са с 5 загуби и 0 точки в световните квалификации и напрежението започва да взима връх.

Домакинството на България на Грузия във вторник ще бъде решаващо за селекционера на националния ни отбор Александър Димитров. След 8 години начело на младежите беше логично той да получи шанс в представителния ни отбор.

Също толкова логично обаче е Димитров да си тръгне, когато се вижда, че нещата не вървят във възходяща линия. Той сякаш отлепи ютията от дъното с представянето ни в Бурса при загубата от Турция, но битката срещу Хвича Кварацхелия ще е решаващ за бъдещето му.

Според информация на „Мач Телеграф“, вече има и предварително набелязан треньор, който да заеме поста на национален селекционер – Любослав Пенев. Именно легендарният бивш нападател е бил вариант за наследник на Илиан Илиев, който подаде оставка след загубата от Грузия в Тбилиси с 0:3. Тогава кандидатурата на Александър Димитров надделяла, защото той познава много добре младите футболисти, а идеята е България да тръгне по нов път.

От друга страна пък Любо, който води държавния тим между 2011 и 2014 година, не се е разделил като приятел с хората в БФС, след като беше уволнен заради 1:1 с Малта в София. С други думи – решението не е било спортно-техническо.

Иначе в трите мача под ръководството на настоящия селекционер „лъвовете“ записаха 3 загуби с обща голова разлика 1:12. Особено тежко беше поражението в първия мач на селекционера – 1:6 от Турция. Този срам предизвика огромен негативен отзвук, който разтресе глобално българския футбол и меко казано постави под съмнение решението за самото назначение на Александър Димитров.

Истинският тест за настоящия селекционер обаче ще бъде във вторник срещу Грузия. Ако България победи, или поне покаже стойностна игра, завършила с равенство, Александър Димитров ще остане на поста селекционер. При загуба или някакво късметлийско равенство – ще има рокада и почти сигурно Любослав Пенев ща поеме България.

Ддруг бивш селекционер сондира възможността да се завърне начело на България. Това е още една „червена“ легенда – Стойчо Младенов, който преди години обяви, че повече няма да е треньор, но негови хора са подсказали в БФС, че е готов да поеме националите. На този етап обаче това е много малко вероятно.

