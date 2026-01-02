Суперкомпютър определи шампиона у нас

Купата на България пак няма да отиде във витрината на ЦСКА. Индиректната прогноза идва от суперкомпютъра на Football meets data, който поставя Лудогорец като българския представител в първия рунд от елиминациите на Лига Европа.

Това означава, че „орлите“ ще загубят титлата, но вероятно ще защитят поне Купата, която във финала миналата година извоюваха срещу ЦСКА. В тазгодишното издание Лудогорец стигна до 1/4-финалите, в които приема лидера в Първа лига Левски.

Има и още един вариант, макар да е доста по-малко вероятен. Според него „сините“ ще спечелят финала за Купата, а успоредно с това триумфират и в първенството пред тима от Разград.

При дубъл на Левски квотата няма да отиде у финалиста за Купата - без значение дали той е ЦСКА, ЦСКА 1948, пловдивските Локомотив и Ботев, Ботев Враца или Арда, а в потенциалния вицешампион Лудогорец.

Точно по такъв сценарий Левски си извоюва квота за настоящото издание на Лига Европа – „сините“ завършиха втори в шампионата за сезон 2024/25 г., но Лудогорец извоюва и титлата, и Купата на България.

България стартира с един тим в пресявките на Шампионска лига, с един в тези на Лига Европа и още два в Лигата на конференциите.

