Бате Венци закачи здраво Левски. Предупреждението

Босът на Славия Венци Стефанов коментира слуховете, че Левски е на път да привлече левия бек на белите Жордан Варела.

Юношата на Монако, който заби втория си сезон в Първа лига, е сред конвертируемите футболисти на тима от квартал „Овча купел“.

„Никой от Левски не ми е звънял. Знаят ми добре номера на телефона, така че… То не остана много време. Те се сещат само, когато им опре яйцето до задника.

Боримиров нали беше казал пред журналистите, че очаква много удари под пояса през пролетта. В такъв случай най-добре да се подсигури с бандажи (смее се). За Варела нямам позвъняване“, заяви цитираният от Спортал шеф на Славия.

