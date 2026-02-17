Разкриха за изненадващи оферти към Юрген Клоп

Агентът на Юрген Клоп твърди, че Манчестър Юнайтед и Челси са пратили предложения към бившия мениджър на Ливърпул, след като той напусна „Анфийлд“.

Марк Косицке заяви още в интервю за Transfermarkt, че 58-годишният германец е можел да бъде старши треньор на националния тим на Англия, след като напусна Ливърпул в края на сезон 2023/2024.

Манчестър Юнайтед и Челси обаче категорично отричат ​​да са правили оферти към Клоп, лично или чрез агент, научи Press Association.

Бившият мениджър на Майнц 05 и Борусия Дортмунд прекара девет години в Ливърпул, преди да поеме настоящата си роля на ръководител на глобалния футбол в Ред Бул.

„Може би в един момент ще каже, че трябва отново да помирише съблекалнята. Но в момента е много, много щастлив в ролята си. Преди да се присъедини към Ред Бул Юрген можеше да е треньор на САЩ или Англия. Вероятно и на Германия, ако Юлиан Нагелсман вече не беше там“, коментира Косицке.

Той добави: „Дори Челси и Манчестър Юнайтед се интересуваха, въпреки че Юрген ясно заяви, че няма да тренира друг клуб в Англия. Тези запитвания продължават. Той е изключително доволен от постигнатото. Все още е прекрасно да влезе в историята като един от малкото треньори, които са ръководили само три клуба и никога не са били уволнявани.“

Марк Косицке твърди още, че от Съединените щати са се обърнали към Клоп, преди да назначат Маурисио Почетино за заместник на Грег Берхалтер през септември 2024 година, докато Футболната асоциация на Англия посочи Томас Тухел за наследник на Гарет Саутгейт през януари 2025-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com