Легенда на Германия се опълчи на Юрген Клоп
Какъв е коментарът на Лотар Матеус
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Какъв е коментарът на Лотар Матеус
Заема се с много трудна задача
Бившият мениджър на Ливърпул е приел поста
Една от големите му амбиции остава да води национален отбор на Световно първенство
Германецът е фаворит за треньорския пост, решението е в неговите ръце
Последната работа като мениджър на германеца беше в Ливърпул
Той е футболен директор на компанията "Ред Бул" от октомври 2024 година
Дори и клубове, обречени на неуспех
Той още няма интерес да се върне към треньорската работа
Всичко останало бяха спекулации на болни мозъци
Какъв обаче е вариантът за култовия наставник
Може ли германецът да се върне на Анфийлд?
Следващата стъпка във футболното му пътешествие
Съкрушен съм да чуя за кончината на Диого и брат му Андре, написа той
Не очаквах това от Юрген, обяви Камата
Слот спечели титлата още в първия си сезон начело на мърсисайдци
Ето какво написа
За последно тий бе мениджър на Ливърпул
Нидерландският специалист няма да води германския РБ Лайпциг
Арбитърът бълва обидни думи към Юрген Клоп и Ливърпул