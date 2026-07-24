Истина е. Юрген Клоп пое Германия

Юрген Клоп официално е новият национален селекционер на родната си Германия.

Новината бе потвърдена от местната федерация, а тя не е изненадваща, защото още след отпадането от Мондиала, именно Клоп бе сочен за големият фаворит за поста.

Юлиан Нагелсман напусна Бундестима след поредния провал на Мондиал. Този път Германия успя да прескочи групата за разлика от първенствата през 2018-а и 2022-а, но пък отново не достигна осминафинал след срамно отпадане от Парагвай след изпълнение на дузпи.

Третият пореден провал на Мондиал и фактът, че немският национален тим е доста далеч от зададените в миналото стандарти, накараха федерацията да потърси радикални мерки, впрягайки всички сили да убеди Юрген Клоп да се завърне към професията.

Преди две години той си взе почивка и напусна Ливърпул, без да се отказва от футбола окончателно, но и без да дава обещания и срокове за своето завръщане.

През тези две години името му бе свързвано с няколко различни клуба, включително и Реал (Мадрид) на два пъти, но Клоп категорично отричаше да има интерес в тази посока.

Завръщането вече е факт и след успешни периоди в Майнц, Борусия (Дортмунд) и Ливърпул в продължение на 23 години, Юрген Клоп ще влезе в света на международния футбол, а задачата е тежка - да върне старата слава на Германия.

Неговият договор е за четири години, като голямата цел е Мондиал 2030.

Въпреки изключително успешната си треньорска кариера, още в първото си изречение като национален селекционер Юрген Клоп определи това на върхът на своята кариера, а именно да води националния тим на родината си.