Агентът на Салах наду комисионата и взриви трансфера в Бешикташ

Мохамед Салах бил готов да облече екипа на Бешикташ, но огромните финансови претенции на неговия агент поставили трансфера под сериозна въпросителна. Президентът на турския клуб Сердал Адали разкри, че посредникът първоначално приел условията, но променил позицията си веднага след появата на информации за почти завършена сделка. От Бешикташ дори се съмняват, че самият футболист знае какви пари се искат от негово име.

Салах се съгласил, но апетитът на агента пораснал

По думите на Адали преговорите вървели гладко и египтянинът дал положителен отговор за преминаване в Истанбул. Агентът му също не възразявал срещу предложението.

Всичко се променило, когато се появили публикации, че трансферът вече е уреден. „Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом обаче се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, агентът увеличи комисионата си до невероятни суми“, заяви президентът на Бешикташ.

Така посредникът очевидно решил, че шумът около евентуалния трансфер е идеален момент да поиска още пари. Вместо подпис обаче този ход донесъл ново напрежение и охладил ентусиазма на турския клуб.

В Бешикташ не вярват Салах да знае сумите

Сердал Адали подчерта, че ръководството не е убедено дали футболистът изобщо е информиран за размера на поисканата комисиона. „Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри“, каза той.

Това оставя отворен въпроса дали египтянинът действително е променил решението си, или преговорите са попаднали в плен на финансовите апетити на неговия представител.

Салах е свободен агент от 1 юли и според появилите се информации очаква годишна заплата от 15 млн. евро. Огромното възнаграждение само по себе си вече прави сделката изключително скъпа, а добавянето на баснословна комисиона може окончателно да откаже Бешикташ.

34-годишният нападател записа 12 гола и 10 асистенции в 41 мача през миналия сезон. На световното първенство той добави още едно попадение и две голови подавания в пет срещи.

Трансферната му стойност се оценява на 22 млн. евро, но като свободен агент Бешикташ няма да плаща сума на друг клуб. Оказва се обаче, че спестените милиони могат да бъдат поискани от друго място - директно като комисиона от посредника.