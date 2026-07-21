Шапката на Феран Торес подлуди Испания. Всеки я иска (СНИМКА)

Шапката на Феран Торес, героят от мача срещу Аржентина, който изстреля Испания на световния връх, подлуди страната си.

Както се очакваше, Феран беше една от най-големите звезди на парада на победата в Испания след Световното първенство по футбол. Нападателят на Барселона, който осигури втората световна титла на Ла Роха, беше обсипан с благодарности от стотиците хиляди фенове, които изпълниха улиците на Мадрид в понеделник, предаде най-големият спортен всекидневник в Испания mundodeportivo.com.

Това, което обаче предизвика най-голям шум в социалните мрежи, беше червената шапка, която Феран носеше, докато се возеше в автобуса на отбора. Отпред беше отпечатан слоганът „MAKE SPAIN GREAT AGAIN“ (НАПРАВЕТЕ ИСПАНИЯ ОТНОВО ВЕЛИКА). Той изцяло копира девиза на Доналд Тръмп „Make America Great Again“ (Направете Америка отново велика).

Очаква се продажбите на аксесоара, който вдигна испанското самочувствие, да полетят в небето. Всеки в Испания вече иска да има точно тази шапка.

Тръмп не само присъства лично на финала на Световното първенство в неделя, който заедно със съпругата си Мелания изгледа в ложата на президента на ФИФА Джани Инфантино, но и лично връчи медалите на победителите. Американският президент стана част от честванията след мача, като остана до испанските играчи точно преди Родри да вдигне трофея от Световното първенство в небето на Ню Джърси.

Друг запомнящ се момент дойде, когато Микел Мерино шеговито имитира емблематичния танц на Тръмп точно пред американския президент, създавайки един от най-забавните акценти на празненството за шампионата на Испания.