Жребият отвори по-приемлив път пред ЦСКА в Европа

ЦСКА получи възможно най-приемливия на хартия жребий за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако преодолеят азербайджанския Карабах, „червените“ ще срещнат победителя между молдовския Шериф и израелския Макаби Тел Авив. Българският тим се размина с далеч по-тежки потенциални съперници, но преди сметките за следващата фаза трябва да свърши трудната работа срещу Карабах.

Шериф или Макаби чакат победителя

Победителят от двойката ЦСКА-Карабах ще се изправи срещу отбора, който продължи от сблъсъка между Шериф Тираспол и Макаби Тел Авив. Това отреди жребият, изтеглен в централата на УЕФА в Нион.

Другите възможности пред столичани бяха победителите от двойките Щурм Грац - Хартс и Фенербахче-Гурник Забже. Така ЦСКА избегна най-вече турския гранд и австрийския Щурм, но евентуалният съперник от Молдова или Израел също не бива да бъде подценяван.

Първият голям тест обаче е Карабах. ЦСКА гостува в Азербайджан на 23 юли, а реваншът е на 30 юли. Победителят ще продължи в третия квалификационен кръг, чиито мачове са насрочени за 6 и 13 август.

ЦСКА има противоречива история срещу молдовски съперници. През сезон 2000/2001 г. „червените“ разгромяват Конструкторул с 8:0 и печелят реванша с 3:2.

Спомените от сезон 2014/2015 г. обаче са болезнени. Тогава ЦСКА отпада от Зимбру след 1:1 в София и 0:0 в Кишинев. И двете срещи с молдовски клубове са в турнира за Купата на УЕФА, който по-късно е преименуван на Лига Европа.

Срещу отбор от Израел най-успешният български клуб досега не е играл в европейските турнири.

Още един шанс при отпадане

Дори при неуспех срещу Карабах европейското участие на ЦСКА няма да приключи. „Червените“ ще се прехвърлят в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Там съперник ще бъде загубилият от двойката Динамо Киев-ПАОК. При подобен развой тимът на Христо Янев ще бъде гост в първия мач на 6 август, а реваншът ще се играе на 13 август.

Динамо Киев и ПАОК също започват битката си във втория квалификационен кръг на Лига Европа, като загубилият слиза в третия кръг на третия по сила европейски турнир.

Преди европейските сметки ЦСКА има и задача в родното първенство. Отборът на Христо Янев започва новия сезон днес, 20 юли, с гостуване на Славия. Столичното дерби на стадион „Александър Шаламанов“ е от 19:15 часа.