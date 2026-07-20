Де ла Фуенте покори света и счупи вечен треньорски рекорд

Луис де ла Фуенте стана най-възрастният треньор, извеждал отбор до световната титла по футбол. На 65 години той короняса забележителния си път начело на Испания с победата с 1:0 след продължения над Аржентина във финала на Мондиал 2026.

Под негово ръководство „Ла Фурия“ спечели Лигата на нациите през 2023 г., европейската титла през 2024 г. и вече световната купа. Испания не е губила в 38 поредни мача и се превърна в новия властелин на международния футбол.

Де ла Фуенте превърна отбора в семейство

След последния съдийски сигнал испанският селекционер не говореше първо за тактика, рекорди или личното си място в историята. Той посочи поколението, което е останало вярно на своята футболна философия и се е превърнало в истински отбор.

„Толкова съм горд от тази генерация играчи, които израснаха с тази философия, останаха верни на нея, развиха я и се превърнаха в пример за отбор и семейство. Всички те са отлични футболисти, играчи от световна класа и изключителни таланти“, заяви Де ла Фуенте.

Думите му не бяха случайни. Преди да поеме мъжкия национален отбор през декември 2022 г., той прекара почти десетилетие в системата на испанската федерация. Работи с юношите до 19 години, младежите и олимпийския състав, а част от настоящите световни шампиони познава още от първите им стъпки в националните гарнитури.

Тъкмо тази дългогодишна връзка с футболистите помогна на треньора да създаде атмосфера без големи вътрешни противоречия и битки за лична слава. Испания изгради успеха си около колектива, а не около един голмайстор или една звезда.

„Развълнуван съм. Поглеждам назад и виждам, че спечелихме всичко - абсолютно всичко с тези играчи“, добави наставникът.

Най-възрастният треньор на световния връх

С триумфа в Ню Джърси Де ла Фуенте счупи рекорда за най-възрастен треньор, ставал световен шампион. Той навърши 65 години по време на турнира и завърши първенството с най-голямото отличие в кариерата си.

Успехът е още по-впечатляващ заради начина, по който Испания премина през Мондиала. Отборът допусна само един гол в осем мача и запази седем сухи мрежи. Финалът срещу Аржентина беше 38-ият пореден двубой без поражение за „Ла Фурия“, с което тимът постави нов европейски рекорд.

Испанците доминираха и в решителния мач, но трябваше да чакат до продълженията. Аржентинският вратар Емилиано Мартинес спаси отбора си многократно, а Енцо Фернандес беше изгонен в края на редовното време.

„Трябваше да решим този мач много по-рано. Това е финал на световно първенство и трябва да дадеш всичко от себе си, дори когато играеш срещу десет души. Но ние бяхме готови за всеки сценарий“, заяви Де ла Фуенте.

Треньорът отново показа усета си и със смените. Феран Торес и Нико Уилямс се появиха от пейката и именно те създадоха победното попадение. Уилямс подаде, а Торес нанесе решителния удар в 106-ата минута.

Феран Торес: Голът принадлежи на 47 милиона испанци

Героят от финала отказа да приеме славата само за себе си. Феран Торес посвети попадението на цяла Испания и заяви, че световната титла е била съдбата на този отбор.

„Този гол принадлежи на всички 47 милиона испанци, не на мен. Така е било писано да стане. Нашата съдба беше да спечелим“, каза нападателят.

Торес призна, че присъствието на Лионел Меси в състава на противника е увеличило напрежението. За 39-годишния аржентинец това вероятно беше последният мач на световно първенство.

„Всеки финал е труден, но когато знаеш, че в другия отбор е Лионел Меси, нервите те обземат. Ние обаче не спряхме да вярваме във възможностите си и го доказахме още веднъж“, сподели Торес.

Нападателят премина през труден турнир, изпълнен с критики за представянето му. Де ла Фуенте обаче продължи да вярва в него, а възможността дойде в най-важната вечер.

„Сега чувствам голямо облекчение. По време на цялото световно първенство ме критикуваха, но съдбата е написана в звездите. Благодаря на Господ, че ми даде сили да продължа“, заяви авторът на шампионския гол.

Испания измести Аржентина от върха

Световната титла изведе Испания и на първото място в текущото подреждане на световната ранглиста. Преди началото на първенството Аржентина беше лидер, а испанците заемаха втората позиция.

Предварителната таблица, в която са включени резултатите от всичките 104 мача на Мондиала, дава на Испания 1995,88 точки. Аржентина остава втора с 1970,37 точки, а Франция е трета с 1948,97.

Бронзовият медалист Англия се нарежда на четвъртата позиция с 1922,83 точки, а Бразилия затваря първата петица с 1804,92.

В топ 10 попадат още Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Подреждането предстои да бъде официализирано от ФИФА, но едно вече е безспорно - Испания на Де ла Фуенте държи европейската, световната титла и първото място във футболната йерархия.