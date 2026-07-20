Аржентина потъна в исторически антирекорд на финала

Аржентина напусна световния футболен трон с невиждан досега антирекорд. При загубата с 0:1 след продължения от Испания „гаучосите“ не успяха да отправят нито един удар през редовните 90 минути - нещо, което никой друг финалист не е правил в историята на световните първенства. Тимът на Лионел Скалони завърши двубоя със само два опита за гол, като и двата дойдоха след попадението на Феран Торес в 106-ата минута. Испания от своя страна стреля 20 пъти, а 12 от ударите й намериха очертанията на вратата.

Аржентина изчезна в атака

В продължение на близо два часа испанската защита не позволи на Лионел Меси и неговите съотборници да отправят дори един опасен изстрел. Първият аржентински опит дойде едва в заключителните минути на продълженията, когато шампионите вече преследваха изравнителен гол.

Според Опта Аржентина е първият отбор, който завършва редовното време на финал на световно първенство без нито един удар. До 90-ата минута Испания вече беше натрупала 15 опита, 10 от които точни, докато в статистиката на съперника стоеше пълна нула.

До края на 120-те минути съотношението достигна 20:2. Нито един от двата аржентински удара не беше точен, докато Емилиано Мартинес трябваше да направи 12 спасявания, за да задържи отбора си в мача толкова дълго.

Тоталното испанско надмощие превърна Меси в почти безмълвен свидетел на финала. Защитата на „Ла Фурия“ затвори пространствата около него, прекъсна връзките му с останалите нападатели и не позволи на Аржентина да създаде дори една чиста възможност.

Родри взе Златната топка

Капитанът на новите световни шампиони Родри беше избран за най-добър футболист на Мондиал 2026. Полузащитникът беше двигателят на испанския отбор през целия турнир, определяше темпото и се превърна в централната фигура в системата на Луис де ла Фуенте.

Още преди финала Родри беше подобрил собствения си рекорд за най-много успешни подавания на едно световно първенство. Той беше завършил 648 паса в първите седем мача, изпреварвайки своето постижение от 638 подавания на Мондиал 2022.

Наградата за най-добър вратар отиде при Унай Симон. Испанският страж запази суха мрежа в седем от осемте двубоя и допусна само едно попадение в целия турнир - ключова причина Испания да стигне до втората световна титла в историята си.

Пау Кубарси беше определен за най-добър млад футболист на първенството. Централният защитник игра с впечатляваща зрялост и се утвърди като основна част от отбраната, която не позволи на Аржентина нито един точен удар във финала.

Мбапе взе втора поредна Златна обувка

Килиан Мбапе завърши като голмайстор на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на Франция отбеляза 10 гола и остави зад себе си Лионел Меси, който приключи турнира с осем попадения.

Мбапе си гарантира първото място с двата гола при загубата на Франция с 4:6 от Англия в мача за третото място. Така той стана първият футболист, спечелил две поредни Златни обувки на световни първенства. Французинът беше голмайстор и в Катар през 2022 г., когато реализира осем попадения.

С общо 22 гола на световни първенства Мбапе излезе и начело във вечната ранглиста на Мондиалите. Той пристигна на турнира с 12 попадения, а десетте му гола в Северна Америка го изстреляха пред всички останали легенди.

Златната обувка като официална награда се връчва от 1982 г., когато все още носи името Златна обувка на „Адидас“. През 2010 г. отличието получава сегашното си наименование.

Меси остана втори сред стрелците

Лионел Меси завърши първенството с осем гола, но не успя да отправи удар във финала през редовното време и остана на две попадения зад Мбапе.

Джуд Белингам от Англия и Ерлинг Холанд от Норвегия приключиха със седем гола. Усман Дембеле и Хари Кейн отбелязаха по шест, а най-резултатният футболист на световния шампион Испания беше Микел Оярсабал с пет попадения.

По четири гола записаха Хулиан Киньонес от Мексико, Исмаила Сар от Сенегал и Винисиус от Бразилия.

Испания обаче доказа, че световната титла не изисква непременно един неудържим голмайстор. „Ла Фурия“ разпредели попаденията между различни футболисти, изгради почти непробиваема защита и остави Аржентина без удар в най-важните 90 минути на първенството.