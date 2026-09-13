Аржентина потъна в исторически антирекорд на финала
„Гаучосите“ не отправиха нито един удар за 90 минути, докато Испания обсипа вратата им с 20 опита
Следете всички новини, анализи и коментари за Статистики. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Гаучосите“ не отправиха нито един удар за 90 минути, докато Испания обсипа вратата им с 20 опита
Какво сочат статистиките
Предварителни данни за хармонизирания индекс на ЕС
Какво показват статистиките
София. С 28.2% вероятно ще намалее обемът на инвестициите в промишлеността през 2015 година спрямо 2014 г. Това сочат прогнозите на инвестиционната би...
София. През третото тримесечие на 2014 г. безработните лица са 368.8 хил., а коефициентът на безработица - 10.8%, като в сравнение с третото тримесечи...
Брюксел. Страната с най-много граждани, застрашени от бедност в Европейския съюз за периода 2008-2011 г., е България. Това сочат данни на европейската...
София. Със 120 хиляди са се увеличили хората, които са отишли на профилактичен преглед през миналата година в сравнение с 2011. Общо над 2.34 млн. са...