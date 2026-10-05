Болница почерня от полиция. Разследват източване

Икономически престъпления е една от версиите за мощната акция, която се провежда на територията на Втора база на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив - най-голямата болница в Южна България. Екипи на МВР са блокирали входовете на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов", съобщиха местните медии.

От МВР в града под тепетата потвърдиха, че от сутринта на територията на болницата се провеждат специализирани полицейски действия, като увериха, че повече информация за акцията ще бъде предоставена на по-късен етап.

"Марица" съобщи, че пред болницата има около 10 полицейски бусове и патрулки. Униформени има на няколко места, като няколко са завардили входа на Клиниката по ревматология. Пациенти се допускат в нея, но само срещу представяне на лична карта.