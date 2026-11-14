Обрат по делото за трагедията на „Тракия“! Следователят не изключва шокиращ развой

Разследването на една от най-тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ може да завърши без обвиняеми, но е възможно и няколко души да бъдат изправени пред съда. Това заяви следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров, който ръководи разследването на трагедията край Ямбол.

„Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми“, заяви Тодоров. Той подчерта, че към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу шофьора на тира, но това не означава, че вината му е окончателно изключена.

„Нищо не е изключено оттук нататък“, категоричен беше следователят.

12 загинали, близо 50 експертизи

Броят на жертвите на тежката верижна катастрофа остава 12. Точният брой на пострадалите обаче все още се уточнява, тъй като част от ранените са премествани между различни лечебни заведения и има дублиране на данните.

„Може би са по-малко от 51 пострадалите, със сигурност 12 души са загиналите“, обясни Тодоров.

Следователят лично е посетил болниците в Сливен и Ямбол, откъдето е изискал медицинската документация на пострадалите. Поддържа връзка и с лечебното заведение в Бургас. Разговарял е и с началника на Военномедицинската академия ген. Венцислав Мутафчийски, тъй като двама от ранените се лекуват там.

На всички загинали са извършени аутопсии и са назначени съдебномедицински експертизи. Повечето експертизи на пострадалите също вече са възложени, а останалите се очаква да бъдат назначени през следващата седмица. Общият им брой е около 50.

Тодоров благодари на съдебната лекарка от Сливен, извършила аутопсиите, както и на полицаите, пожарникарите, разследващите и екипите на спешната помощ в Ямбол и Сливен за бързата им реакция.

Мъглата е имала значение, но кой е виновен?

Следователят отказа да посочи водеща версия за трагедията.

„Работи се по абсолютно всички версии, няма водеща версия, докато някоя не отпадне“, обясни той.

На въпрос дали гъстата мъгла е изиграла решаваща роля, Тодоров отговори:

„Мъглата, естествено, че има значение. Но действията на отделните водачи са предмет на нашето разследване.“

Според него катастрофата на практика представлява поредица от множество по-малки пътни произшествия. Затова за всеки автомобил се съставя отделно досие с информация за превозното средство, собственика, водача и пътниците.

Разследващите събират документация за пътно-строителна и автотехническа експертиза. Изискани са и записите от всички камери, които биха могли да помогнат за възстановяване на случилото се.

Особено важни ще бъдат данните от различните технически носители. Те могат да дадат по-обективна представа за действията на участниците във верижните сблъсъци.

Свидетелите ще бъдат разпитвани повторно

Голяма част от очевидците вече са дали показания, но някои ще бъдат разпитани отново.

Тодоров обясни, че при толкова тежък инцидент хората са преживели силен стрес и невинаги са успели да възприемат точно случващото се. Именно затова разследващите ще съпоставят разказите им с техническите данни и заключенията на вещите лица.

Следователят се обърна и към медиите с молба за съдействие при издирването на допълнителни свидетели.

Очакванията му са основната информация да бъде събрана през следващата седмица, а разпитите на всички свидетели да приключат в рамките на месец.

Той обаче не се ангажира със срок за приключване на цялото разследване.

Кога ще стане ясно кой носи отговорност?

Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов също предупреди, че установяването на точния механизъм на катастрофата ще отнеме време.

Първо трябва да бъдат изготвени многобройните съдебномедицински експертизи. Едва след това ще бъде назначена комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза.

Нейните заключения ще позволят да се прецени поотделно за всеки водач дали е допуснал нарушение и дали действията му са допринесли за трагедията.

Маринов обясни, че за разследването ще бъдат привлечени доказали професионализма си експерти, с които следствената служба вече е работила успешно.

Ясен Тодоров подчерта, че лично носи отговорността за избора на вещите лица и за организацията на разследването.

„Отговорността за разследването и за назначаването на експертизите е моя. Така че в края на разследването, ако има някакви пропуски, ще отговарям аз“, заяви той.

Следователят обеща пълно и обективно изясняване на трагедията.

„Мога да ви гарантирам, че разследването ще бъде проведено обективно, всестранно и пълно.“

Тодоров подчерта, че ако бъдат събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление по транспорта, виновните ще бъдат привлечени като обвиняеми. Ако такива доказателства липсват, обвинения няма да бъдат повдигнати.