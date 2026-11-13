Защо властта изтегли закона за личните асистенти? Цифри, които плашат

Оттеглихме закона за личните асистенти, защото в момента трудно можехме да обясним какво точно ще направим между първо и второ четене. Това каза народният представител от „Прогресивна България“ Явор Гечев в студиото на „Панорама“. Той подчерта, че е по-добро законът да бъде изтеглен, преработен и прецизиран, и тогава да се внесе отново в НС.

Майките няма да пострадат, категорично казвам това, повтори няколко пъти Гечев.

Майките, които получат помощи като лични асистенти са 13000. А останалите, които вземат такива помощи са 90 000. Тези помощи са скочили 9 пъти за 7 години. 1 милиард е сумата, която излиза от бюджета през ТЕЛК, разкри Гечев.

Хората, които злоупотребяват със социални услуги, крадат от хората, които наистина имат нужда от това, подчерта народният представител от „Прогресивна България“.

Попитан дали след като има желязно мнозинство ПБ ще има и желязна воля за бюджета, Гечев заяви: „Де да имахме железни пари, за да обезпечим всичко които искаме да направим. Бюджетът е балансиран. Изземва по-малко от БВП, отколкото предишните бюджети“.