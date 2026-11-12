ПБ обяви следващата стъпка за Бюджет 2027. Повече пари за важни сектори

Проектът за държавния бюджет за 2027 година най-вероятно ще бъде внесен в Народното събрание в понеделник, 16 ноември. Това обяви депутатът от управляващата партия „Прогресивна България“ Даниел Парушев в сутрешния блок на бТВ.

Той заяви, че на този етап не се предвиждат корекции в представената финансова рамка, но управляващите са готови да разгледат предложения за промени по време на парламентарните обсъждания. Парушев защити заложените мерки за увеличаване на доходите и подкрепа за образованието и здравеопазването.

Основните данъци остават без промяна

Един от основните акценти в изказването на депутата беше запазването на действащите ставки на основните данъци. „Данъците няма да се повишават“, заяви Парушев, като уточни, че има предвид основното данъчно облагане. Той отхвърли и твърденията, че финансовата политика на кабинета ще доведе до обедняване, като се позова на данните за развитието на икономиката.

В проектобюджета е заложено намаляване на дефицита от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт. Правителството предвижда това да стане едновременно с повишаване на минималната работна заплата от 620 на 660 евро и увеличение на средствата за пенсии и социална подкрепа. Основните данъчни ставки се запазват, макар че проектът включва промени в отделни данъци и осигурителни параметри.

Повече средства за лекари, училища и пенсионери

Даниел Парушев открои предвидените допълнителни средства за младите лекари специализанти, както и инвестициите в студентските общежития. По думите му 45 млн. евро ще бъдат насочени към подобряване на материалната база на детските градини и училищата. Сред приоритетите на кабинета остават и увеличението на пенсиите и подкрепата за семействата.

Според представените от правителството разчети пенсиите трябва да бъдат осъвременени със 7,8% от 1 юли 2027 г. Предвижда се и ръст на възнагражденията в бюджетната сфера, като за педагогическите специалисти увеличението е 7,5%. Финансовият министър Гълъб Донев вече определи проекта като „бюджет на вразумяването“, чиято цел е постепенно оздравяване на публичните финанси, без да се прекъсва подкрепата за доходите.

Управляващите са готови да обсъждат предложения

Парушев заяви, че парламентарното мнозинство няма да отхвърля автоматично предложенията на опозицията между първо и второ четене. Той подчерта, че всички идеи ще бъдат разглеждани, включително тези, които засягат допълнителното облагане на големите печалби в енергийния сектор.

По отношение на евентуален данък върху свръхпечалбите в енергетиката депутатът призова за внимателен подход. Според него е необходимо първо да бъдат анализирани финансовите показатели на предприятията и възможните последици от подобна мярка. Ако разчетите покажат, че тя е приложима, управляващите са готови да я обсъдят.