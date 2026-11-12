Румен Радев сред 50 лидери в Дъблин. Важни разговори за бъдещето на Европа

Премиерът Румен Радев ще участва в две важни срещи на европейските лидери, които ще се проведат днес и утре в ирландската столица Дъблин. На 12 ноември министър-председателят ще представи България на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, а на 13 ноември ще се включи в неформалното заседание на Европейския съвет. Основните теми са икономическата конкурентоспособност, енергийната сигурност, защитата на демокрацията и развитието на изкуствения интелект. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Близо 50 държавни и правителствени ръководители са поканени на първия форум, който ще премине под мотото „Европа - силна, сигурна и свързана“. Лидерите ще обсъдят възможностите за ускоряване на икономическия растеж чрез иновации, по-добра свързаност и осигуряване на енергия на достъпни цени. Особено внимание ще бъде отделено на сигурността на континента и защитата на демократичните общества. Срещата ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антониу Коща и ирландския премиер Михол Мартин.

В петък, 13 ноември, разговорите ще продължат с неформално заседание на ръководителите на 27-те държави членки на Европейския съюз. В центъра на вниманието ще бъде изкуственият интелект и възможностите той да допринесе за повишаване на европейската конкурентоспособност. Ще бъдат разгледани необходимите инвестиции, развитието на собствена технологична инфраструктура и намаляването на зависимостта от външни доставчици.

Сред важните въпроси са и рисковете, свързани с навлизането на изкуствения интелект в обществения живот, включително киберсигурността, защитата на основните права и доверието в новите технологии. Европейските лидери ще обсъдят как ЕС да запази технологичния си суверенитет и едновременно с това да насърчи иновациите. В дневния ред са включени и актуалните предизвикателства пред европейската сигурност.